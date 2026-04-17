НАН: Нигерия няма планове да търси финансова помощ от МВФ

Министърът на финансите на Нигерия Уале Едун заяви, че страната няма непосредствени намерения да се обръща към Международния валутен фонд за финансова помощ, предаде агенция НАН.

На брифинг на африканските финансови министри в рамките на годишните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон Едун подчерта, че текущите вътрешни икономически реформи дават резултат, като през последните две години са възстановили доверието в икономическата политика и са повишили устойчивостта на страната спрямо глобалните сътресения.

Той отбеляза, че правителството е заложило на пазарно ориентирани мерки, като е избегнало административния контрол, особено при определянето на валутните курсове и цените на петрола.

"Продължаваме да разчитаме на вътрешни политики, вместо да търсим кредитна подкрепа на този етап отвън", заяви министърът.

В същото време Едун призова за по-бърза и координирана финансова помощ за други африкански държави. Той подчерта, че макар Нигерия да е изградила известни икономически буфери чрез реформи, много други страни на континента остават уязвими и се нуждаят от спешна външна подкрепа.

Според него ориентацията към пазарни механизми е позволила на Нигерия да постигне по-плавни икономически корекции и да запази стабилността си въпреки глобалната несигурност.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и НАН)