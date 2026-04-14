Два санкционирани от САЩ танкера са преминали днес през Ормузкия проток въпреки американската блокада, сочат данни на специализирани източници

Десислава Иванова
Петролни танкери и товарни кораби, блокирани в Ормузкия проток, 11 март 2026 г. Снимка: Altaf Qadri/АП
Лондон/Сингапур,  
14.04.2026 08:27
 (БТА)

Санкциониран от САЩ китайски танкер е преминал днес през Ормузкия проток въпреки американската блокада, предаде Ройтерс, като се позова на данните на специализирани платформи за проследяване на корабоплаването.

"Рич Стари" (Rich Starry) изглежда е първият кораб, успял да премине през пролива и да излезе от Персийския залив след началото на блокадата, показват данни на LSEG (London Stock Exchange Group), MarineTraffic и Kpler.

Танкерът и собственикът му - компания "Сюанжун Шипинг" (Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd) - бяха санкционирани от САЩ за това, че работят с Иран. За момента няма връзка с компанията, за да бъде поискан коментар.

"Рич Стари" е среднотонажен танкер с товар от около 250 000 барела метанол. Той е бил натоварен на последното пристанище, на което е спрял - Хамрия в Обединените арабски емирства. Екипажът на танкера е китайски, показват данните.

Друг санкциониран от САЩ танкер - "Мурликишан" (Murlikishan) - също се е насочил днес към пролива, свидетелстват данните на LSEG. Очаква се този по-малък танкер тип "хендисайз", който е празен, да натовари мазут в Ирак на 16 април, сочат данните на Kpler. Плавателният съд, известен преди като MKA, е транспортирал руски и ирански петрол.

/ДИ/

Свързани новини

14.04.2026 04:44

Американският вицепрезидент Ванс заяви, че е постигнат значителен напредък в преговорите с Иран и че "топката е в полето на Техеран"

САЩ са постигнали значителен напредък в преговорите с Иран, но сега "топката е в полето" на иранците, заяви днес американският вицепрезидент Джей Ди Ванс в интервю за водещия на телевизия "Фокс нюз" Брет Байър, ден след провала през уикенда на
13.04.2026 23:43

Дори при възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток нормализирането на доставките ще отнеме време, предупредиха ръководителите на МВФ, Световната банка и МАЕ

Дори при възобновяване на редовното корабоплаване през Ормузкия проток нормализирането на световните доставки на ключови суровини ще отнеме време, предупредиха в съвместно изявление ръководителите на Международния валутен фонд (МВФ), Световната
13.04.2026 22:21

"Всички страни" трябва да зачитат свободата на корабоплаването, заяви генералният секретар на ООН

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш днес призова “всички страни” да зачитат свободата на плаване през Ормузкия проток, заяви говорителят му пред журналисти, цитиран от Франс прес. Гутериш “подчерта, че всички страни в конфликта трябва да
13.04.2026 21:38

Тръмп заяви, че американската армия е блокирала иранските пристанища, за да окаже натиск над Техеран

Американската армия наложи блокада на иранските пристанища като част от опитите за принуждаване на Техеран да отвори Ормузкия проток и да приеме споразумение за край на войната, която продължава повече от шест седмици, заяви днес американският
13.04.2026 20:22

Иран иска да бъде сключено мирно споразумение, заяви Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп тази вечер заяви, че Иран иска да сключи мирно споразумение, но той няма да се съгласи с никакво споразумение, което позволява на Техеран да има ядрено оръжие, предаде Ройтерс.  Тръмп добави, че преговорите са
13.04.2026 18:48

Ситуацията в Ормузкия проток е аргумент за силна международна морска коалиция, заяви Кая Калас

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви пред Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, че ситуацията в Ормузкия проток е ясен аргумент в полза на “силна международна коалиция за морска безопасност”, предаде Ройтерс.
13.04.2026 15:52

Американските въоръжени сили предупредиха, че ще наложат блокада в Оманския залив и Арабско море

Американските военни ще наложат блокада в Оманския залив и Арабско море на изток от Ормузкия проток и тя ще се прилага за целия корабен трафик, независимо от флага, съобщи Централното командване на САЩ в бележка до екипажите, предаде  Ройтерс. В
13.04.2026 15:33

Пекин разкритикува блокадата на Ормузкия проток; китайският външен министър обсъди въпроса с пакистанския си колега

Китай заяви, че блокадата на Ормузкия проток е в разрез с интересите на международната общност, и призова към спокойствие и сдържаност от всички страни, предаде Ройтерс.
13.04.2026 14:35

Русия разкритикува заканата на Тръмп да блокира Ормузкия проток

Кремъл разкритикува днес съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ ще блокират Ормузкия проток, и каза, че това ще окаже негативно влияние върху глобалните пазари, предаде Ройерс. Въоръжените сили на САЩ казаха, че ще блокират

Към 09:05 на 14.04.2026

