Подробно търсене

Северна Корея извърши изпитания на крилати и противокорабни ракети, изстреляни от ескадрен миноносец

Алексей Маргоевски
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун инспектира военен кораб, 21 август 2023 г. Снимка: КЦТА чрез АП
Пхенян,  
14.04.2026 07:39
 (БТА)

Северна Корея е извършила в неделя изпитания на стратегически крилати ракети и противокорабни ракети, в рамките на тестове за оперативна ефективност на ескадрения си миноносец "Чое Хьон", съобщи днес официалната телеграфна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е наблюдавал изпитанията заедно с висши военни и командири на военноморските сили, се казва в съобщението.

Изстреляни са били две стратегически крилати ракети и три противокорабни ракети, за да се провери интегрираната система за управление на въоръжението на кораба, да се отработят действията на екипажа в използването на ракети и да се изпита надеждността на навигационните системи на борда му, отбелязва КЦТА.

Според съобщението полетът на крилатите ракети е продължил между 7869 и 7920 секунди, а на противокорабните - между 1960 и 1973 секунди над водата до западните брегове на страната, поразявайки мишените си изключително прецизно.

КЦТА отбелязва, че Ким е бил осведомен същия ден за планирани системи въоръжения, с които да се оборудват още два ескадрени миноносеца, които в момента са в процес на строителство.

/ДИ/

06.04.2026 11:47

Северна Корея работи по производството на междуконтинентална балистична ракета от въглеродни влакна, заяви Сеул

Тестът на двигател с твърдо гориво, проведен от Северна Корея, е насочен към разработването на междуконтинентални балистични ракети от въглеродни влакна, като целта е да се увеличи обсегът им и да се даде възможност за носене на по-тежки и по-голям брой бойни глави, заявиха южнокорейски депутати, цитирани от Ройтерс.
29.03.2026 12:09

Северна Корея проведе тест на двигател за ракета, която може да бъде насочена към континенталната част на САЩ

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун наблюдава тест на модернизиран, високотягов двигател с твърдо гориво за оръжия и го приветства като значимо постижение за повишаване на стратегическия военен капацитет на страната, съобщи днес агенция КЦТА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:04 на 14.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация