Тръмп номинира Мишел Стийл, бивш член на Конгреса, за посланичка на САЩ в Южна Корея

Президентът на САЩ Доналд Тръмп номинира Мишел Стийл - бивш член на Конгреса от Калифорния, за посланик на САЩ в Сеул - пост, който беше вакантен от началото на втория му президентски мандат въпреки статута на Южна Корея на ключов съюзник на Вашингтон, предаде Ройтерс.

Белият дом обяви днес номинацията, която трябва да бъде одобрена и от Сената.

Високопоставеният служител на Държавния департамент Кевин Ким изпълнява функциите на шарже д'афер на САЩ в Сеул от октомври миналата година, малко преди Тръмп да посети Южна Корея. Последният одобрен от Сената американски посланик в Сеул бе Филип Голдбърг, който бе номинация на предишния президент на САЩ Джо Байдън, припомня Ройтерс.