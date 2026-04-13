Лидерът на "Хизбула" настоя ливанското правителство да отмени планираните за утре във Вашингтон разговори между ливанския и израелския посланик

Лидерът на “Хизбула” Наим Касем днес призова ливанското правителство да отмени утрешната среща между ливанския и израелския посланик във Вашингтон, като нарече разговорите “безсмислени”, предадоха Ройтерс и Франс прес.

“Отказваме преговори с израелската страна. Тези преговори са подчинение и капитулация“, заяви той в реч, излъчена по канала на “Хизбула” “Ал Манар”.

Касем подчерта, че е било “необходимо да има споразумение и консенсус в Ливан” за започването на директни преговори с Израел. “Никой не може да поведе Ливан по този път без вътрешен консенсус, но в случая това не е така“, предупреди той.

Ливанските власти заявиха, че основната цел на преговорите е да се осигури примирие във войната, която започна на 2 март.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху от своя страна постави “две условия”: разоръжаване на “Хизбула” и “истинско мирно споразумение”.

Откакто Ливан беше въвлечен в регионалния конфликт от “Хизбула” на 2 март, израелските удари убиха над 2000 души и станаха причина за разселването на над един милион.

“Нашето решение е да се съпротивляваме. Няма да се предадем и ще останем на бойното поле, дори до последния си дъх“, предупреди лидерът на “Хизбула”, чиито бойци се противопоставят на израелската армия, докато тя напредва в граничните райони на Южен Ливан.