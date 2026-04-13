Лидерът на "Хизбула" настоя ливанското правителство да отмени планираните за утре във Вашингтон разговори между ливанския и израелския посланик

Валерия Динкова
Привърженици на "Хизбула" размахват плакати срещу ливанския премиер Науаф Салам по време на протест пред правителствения дворец в Бейрут, 10 април 2026 г. Снимка: AP Photo/Emilio Morenatti
Бейрут,  
13.04.2026 21:59
 (БТА)
Лидерът на “Хизбула” Наим Касем днес призова ливанското правителство да отмени утрешната среща между ливанския и израелския посланик във Вашингтон, като нарече разговорите “безсмислени”, предадоха Ройтерс и Франс прес.

“Отказваме преговори с израелската страна. Тези преговори са подчинение и капитулация“, заяви той в реч, излъчена по канала на “Хизбула” “Ал Манар”.

Касем подчерта, че е било “необходимо да има споразумение и консенсус в Ливан” за започването на директни преговори с Израел. “Никой не може да поведе Ливан по този път без вътрешен консенсус, но в случая това не е така“, предупреди той.

Ливанските власти заявиха, че основната цел на преговорите е да се осигури примирие във войната, която започна на 2 март. 

Израелският премиер Бенямин Нетаняху от своя страна постави “две условия”: разоръжаване на “Хизбула” и “истинско мирно споразумение”.

Откакто Ливан беше въвлечен в регионалния конфликт от “Хизбула” на 2 март, израелските удари убиха над 2000 души и станаха причина за разселването на над един милион. 

“Нашето решение е да се съпротивляваме. Няма да се предадем и ще останем на бойното поле, дори до последния си дъх“, предупреди лидерът на “Хизбула”, чиито бойци се противопоставят на израелската армия, докато тя напредва в граничните райони на Южен Ливан.

 

Свързани новини

13.04.2026 20:38

Израелската армия обяви, че е убила в сряда над 250 бойци на "Хизбула"

Израелската армия обяви, че по осъвременени данни е убила над 250 бойци на "Хизбула" в сряда - най-смъртоносния ден след възобновяването на конфликта с проиранското ливанско движение в началото на миналия месец, предаде Франс прес.
13.04.2026 14:59

Израелските въоръжени сили започнаха атака на обкръжен бастион на „Хизбула“ в Ливан

Израелските сили за отбрана обявиха, че са ликвидирали над 100 бойци на „Хизбула“, след като са обкръжили южния ливански град Бинт Джбейл, смятан за бастион на шиитското движение, предаде ДПА.
12.04.2026 22:42

Ожесточени боеве се водят в южен ливански град, смятан за бастион на „Хизбула“

Ожесточените боеве в южния ливански град Бинт Джбейл, бастион на подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“, продължиха и днес, предаде ДПА, като се позова на съобщения от израелска и ливанска страна. Ливански източници от сферата на сигурността
12.04.2026 01:24

Привърженици на „Хизбула“ протестираха в Бейрут срещу планираните преговори с Израел

Стотици привърженици на подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ протестираха в Бейрут срещу решението на правителството да започне преговори с Израел на фона на засиленото напрежение след седмици на конфликти, предаде ДПА. Фотограф на германската
11.04.2026 22:09

Нетаняху твърди, че Израел е "унищожил" иранската ядрена програма и програмата за балистични ракети

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви снощи, че страната му е "унищожила" иранската ядрена програма и програмата за балистични ракети по време на ударите срещу Ислямската република, предаде Франс прес.

