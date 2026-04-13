Тръмп заяви, че американската армия е блокирала иранските пристанища, за да окаже натиск над Техеран

Валерия Динкова
Тръмп заяви, че американската армия е блокирала иранските пристанища, за да окаже натиск над Техеран
Тръмп заяви, че американската армия е блокирала иранските пристанища, за да окаже натиск над Техеран
Американският президент говори пред Овалния кабинет, 13 април 2026 г. Снимка: AP Photo/Alex Brandon
Кайро,  
13.04.2026 21:38
 (БТА)

Американската армия наложи блокада на иранските пристанища като част от опитите за принуждаване на Техеран да отвори Ормузкия проток и да приеме споразумение за край на войната, която продължава повече от шест седмици, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес.

Иран отговори със заплахи срещу всички пристанища в Персийския залив и Оманския залив, насочвайки се срещу съюзническите държави на САЩ.

Тръмп заяви във Вашингтон, че блокадата е била наложена в 14 ч. по Гринуич (17 ч. българско време).

“Не може да позволим една държава да изнудва или рекетира света, защото това правят те”, добави той.

Докато говореше пред Овалния кабинет, американският президент намекна, че САЩ все още са склонни да преговарят с Иран. 

“Мога да ви кажа, че ни се обади другата страна“, каза Тръмп. Той добави: “Тази сутрин ни се обадиха правилните хора, подходящите хора, и те искат да постигнат сделка.“

Президентът обаче не уточни кой му се е обадил и какво са обсъдили. 

Минути преди началото на блокадата Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) издаде предупреждение, в което се казва, че ограниченията включват “цялото иранско крайбрежие, включително пристанищата и енергийната инфраструктура”. 

Организацията добави, че няма данни мерките да са засегнали преминаването през протока на кораби, пътуващи към или от дестинации извън Иран, но предупреди, че плавателните съдове могат "да се сблъскат с военно присъствие" в района.

Затварянето от Иран на Ормузкия проток, през който в мирно време преминават около 20% от световните доставки на петрол, доведе до рязък скок в цените на горивата, а впоследствие и до поскъпване на газа, храните и други основни стоки далеч извън пределите на Близкия изток.

В съобщение в социалните мрежи, публикувано малко след началото на блокадата, Тръмп заяви, че иранският флот “лежи на дъното на морето, напълно унищожен“, но добави, че Техеран все още има “бързи атакуващи кораби“ и предупреди, че “ако някой от тези кораби се доближи до нашата блокада, той ще бъде незабавно унищожен“. 

Иран отправи свои собствени заплахи. 

„Сигурността в Персийския залив и Оманско море е или за всички, или за никого. Никое пристанище в региона няма да бъде безопасно“, се казва в изявление на иранските военни и Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Заплахите спряха ограниченото корабоплаване, което се възобнови в протока след прекратяването на огъня. Морски наблюдатели съобщиха, че над 40 търговски кораба са преминали от началото на примирието миналата седмица, което е спад от приблизително 100 на 135 преминавания на кораби на ден преди войната.

 

13.04.2026 22:21

"Всички страни" трябва да зачитат свободата на корабоплаването, заяви генералният секретар на ООН

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш днес призова “всички страни” да зачитат свободата на плаване през Ормузкия проток, заяви говорителят му пред журналисти, цитиран от Франс прес. Гутериш “подчерта, че всички страни в конфликта трябва да
13.04.2026 20:22

Иран иска да бъде сключено мирно споразумение, заяви Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп тази вечер заяви, че Иран иска да сключи мирно споразумение, но той няма да се съгласи с никакво споразумение, което позволява на Техеран да има ядрено оръжие, предаде Ройтерс.  Тръмп добави, че преговорите са
13.04.2026 18:48

Ситуацията в Ормузкия проток е аргумент за силна международна морска коалиция, заяви Кая Калас

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви пред Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, че ситуацията в Ормузкия проток е ясен аргумент в полза на “силна международна коалиция за морска безопасност”, предаде Ройтерс.
13.04.2026 17:54

Тръмп предупреди, че иранските кораби, доближаващи се до американската блокада, ще бъдат елиминирани

Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че иранските кораби, които се приближат до американската блокада на иранските пристанища, че бъдат “незабавно елиминирани”, предаде Ройтерс.
13.04.2026 15:52

Американските въоръжени сили предупредиха, че ще наложат блокада в Оманския залив и Арабско море

Американските военни ще наложат блокада в Оманския залив и Арабско море на изток от Ормузкия проток и тя ще се прилага за целия корабен трафик, независимо от флага, съобщи Централното командване на САЩ в бележка до екипажите, предаде  Ройтерс. В

