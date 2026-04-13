"Всички страни" трябва да зачитат свободата на корабоплаването, заяви генералният секретар на ООН

Валерия Динкова
"Всички страни" трябва да зачитат свободата на корабоплаването, заяви генералният секретар на ООН
"Всички страни" трябва да зачитат свободата на корабоплаването, заяви генералният секретар на ООН
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Снимка: AP Photo/Omar Havana
Ню Йорк,  
13.04.2026 22:21
 (БТА)
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш днес призова “всички страни” да зачитат свободата на плаване през Ормузкия проток, заяви говорителят му пред журналисти, цитиран от Франс прес.

Гутериш “подчерта, че всички страни в конфликта трябва да зачитат свободата на плаване, включително през Ормузкия проток, в съответствие с международното право”, заяви Стефан Дюжарик, без да назовава конкретни страни. 

След неуспеха на директните преговори между САЩ и Иран в Пакистан американският президент Доналд Тръмп нареди морска блокада за корабите, влизащи или излизащи от ирански пристанища и крайбрежни райони, която трябваше да влезе в сила в 14 ч. по Гринуич (17 ч. българско време) днес.

Той заплаши да унищожи всеки ирански военен кораб, който се опита да премине през американската блокада на този ключов маршрут за доставки, който Техеран контролира от началото на войната. 

“Трябва да помним, че около 20 000 моряци са блокирани от този конфликт, блокирани на кораби, с увеличаващи се трудности всеки ден”, отбеляза Стефан Дюжарик и напомни за въздействието върху световната икономика. 

Призовавайки страните да продължат преговорите, за да намерят решение на конфликта, той освен това поиска прекратяване на “всички нарушения” на примирието. 

 

/ВД/

13.04.2026 21:38

Тръмп заяви, че американската армия е блокирала иранските пристанища, за да окаже натиск над Техеран

Американската армия наложи блокада на иранските пристанища като част от опитите за принуждаване на Техеран да отвори Ормузкия проток и да приеме споразумение за край на войната, която продължава повече от шест седмици, заяви днес американският
13.04.2026 20:22

Иран иска да бъде сключено мирно споразумение, заяви Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп тази вечер заяви, че Иран иска да сключи мирно споразумение, но той няма да се съгласи с никакво споразумение, което позволява на Техеран да има ядрено оръжие, предаде Ройтерс.  Тръмп добави, че преговорите са
13.04.2026 18:48

Ситуацията в Ормузкия проток е аргумент за силна международна морска коалиция, заяви Кая Калас

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви пред Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, че ситуацията в Ормузкия проток е ясен аргумент в полза на “силна международна коалиция за морска безопасност”, предаде Ройтерс.
13.04.2026 17:54

Тръмп предупреди, че иранските кораби, доближаващи се до американската блокада, ще бъдат елиминирани

Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че иранските кораби, които се приближат до американската блокада на иранските пристанища, че бъдат “незабавно елиминирани”, предаде Ройтерс.
13.04.2026 15:33

Пекин разкритикува блокадата на Ормузкия проток; китайският външен министър обсъди въпроса с пакистанския си колега

Китай заяви, че блокадата на Ормузкия проток е в разрез с интересите на международната общност, и призова към спокойствие и сдържаност от всички страни, предаде Ройтерс.

