Подробно търсене

Украйна заяви, че е нанесла удари на руски химически завод

Валерия Динкова
Илюстративна снимка: Russian Defense Ministry Press Service via AP
Киев,  
13.04.2026 21:09
 (БТА)

Украинската армия удари руски химически завод в Череповец във Вологодска област, каза днес командващият силите за дронове на Киев, цитиран от Ройтерс.

Заводът произвежда химикали, които се използват като суровини за тротил, хексоген и компоненти за боеприпаси, написа Роберт Бровди в приложението Телеграм.

Русия потвърди за удара срещу Череповецкия металургически комбинат, но уточни, че той работи в нормален режим след атаката.

„След атаката с безпилотни летателни апарати срещу промишлената зона на Череповец металургичният комбинат работи в нормален режим. В експлоатация са всички агрегати, с изключение на тези, спрени за планови ремонти в рамките на пролетната ремонтна кампания. Няма щети“, написа генералният директор на дивизията „Северстал – руска стомана“, част от която е и металургичният комбинат Евгений Виноградов в профила си в социалната мрежа ВКонтакте.

По-рано губернаторът на Вологодска област Георгий Филимонов съобщи, че над Череповец са били свалени 13 безпилотни летателни апарата. 

 

/ВД/

Свързани новини

13.04.2026 11:29

Русия и Украйна подновиха нощните си атаки с дронове след изтичането на Великденското примирие

Русия и Украйна подновиха нощните си атаки с дронове след изтичането на краткото прекратяване на огъня, обявено по повод православния Великден и белязано от обвинения за масови нарушения и от двете страни, предаде Франс прес, като цитира изявления на двете държави.
13.04.2026 00:48

Великденското примирие между Русия и Украйна официално изтече

Великденското примирие между Русия и Украйна изтече официално. Докато беше в сила, двете страни се обвиниха в хиляди нарушения на спирането на огъня на различни места по фронтовата линия, предаде Франс прес. Примирието беше предвидено да влезе в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:07 на 13.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация