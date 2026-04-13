Израелската армия обяви, че е убила в сряда над 250 бойци на "Хизбула"

Николай Станоев
Израелската армия обяви, че е убила в сряда над 250 бойци на "Хизбула"
Израелската армия обяви, че е убила в сряда над 250 бойци на "Хизбула"
Гробище в южно предградие на ливанската столица Бейрут, където са погребани бойци на проиранското движение "Хизбула", убити при израелски въздушни удари, 13 април 2026 г. Снимка: АП/Emilio Morenatti
Йерусалим,  
13.04.2026 20:38
 (БТА)
Израелската армия обяви днес, че по осъвременени данни е убила над 250 бойци на "Хизбула" в сряда - най-смъртоносния ден след възобновяването на конфликта с проиранското ливанско движение в началото на миналия месец, предаде Франс прес.

На 8 април Израел нанесе в съседната страна масирани удари.

При тях по данни Министерството на здравеопазването на Ливан са били убити повече от 350 и ранени над 1200 души. Тази статистика не прави разграничение между цивилни и бойци на "Хизбула".

В петък израелската армия обяви, че е убила в сряда повече от 180 "терористи". Днес тя уточни, че броят им надхвърля 250, като сред тях са няколко командири от "Хизбула".

Ударите бяха нанесени в ливански райони, които са бастиони на проиранското движение - южни предградия на столицата Бейрут, южната част на страната и долината Бекаа, на изток.

По-рано днес израелската армия обяви, че е започнала атака срещу Бинт Джбейл. Тя вече е обкръжила южния ливански град, който е смятан за бастион на "Хизбула". 

Израелската армия нанася удари в Ливан и провежда сухопътна операция в южната част на съседната страна, където иска да създаде буферна зона, за да спре обстрела по Северен Израел.

 

 

 

 

13.04.2026 21:59

Лидерът на "Хизбула" настоя ливанското правителство да отмени планираните за утре във Вашингтон разговори между ливанския и израелския посланик

Лидерът на “Хизбула” Наим Касем днес призова ливанското правителство да отмени утрешната среща между ливанския и израелския посланик във Вашингтон, като нарече разговорите “безсмислени”, предадоха Ройтерс и Франс прес.
12.04.2026 10:45

Преговорите между САЩ и Иран приключиха без споразумение

Съединените щати и Иран не успяха да постигнат споразумение в края на исторически преки преговори, след като САЩ казаха, че Техеран е отказал да се ангажира, че няма да разработва ядрено оръжие. Това породи неяснота за съдбата крехкото двуседмично
12.04.2026 01:24

Привърженици на „Хизбула“ протестираха в Бейрут срещу планираните преговори с Израел

Стотици привърженици на подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ протестираха в Бейрут срещу решението на правителството да започне преговори с Израел на фона на засиленото напрежение след седмици на конфликти, предаде ДПА. Фотограф на германската
11.04.2026 01:24

Израел отхвърля преговори с "Хизбула" за прекратяване на огъня, но се съгласи да започне официални преговори с Ливан

Израел отказва да обсъжда сключването на споразумение за прекратяването на огъня с ливанското въоръжено движение "Хизбула", но се съгласи да започне официални мирни преговори с Ливан, предаде Ройтерс, позовавайки се на израелския посланик в САЩ Йехиел Лейтер.
10.03.2026 16:03

Стратегията на Иран е да проточи войната и да направи цената прекалено висока за САЩ и света

Стара и изпитана военна тактика на по-слабите, откакто се водят войни вече хиляди войни, е да се опитат да надвият по-силните с хитрост. И макар да успяват сравнително рядко, примерите за това са не един и два - от гърците срещу могъщата Персийска империя в древността до Виетнам и Афганистан през миналия век.

