Израелската армия обяви, че е убила в сряда над 250 бойци на "Хизбула"

Израелската армия обяви днес, че по осъвременени данни е убила над 250 бойци на "Хизбула" в сряда - най-смъртоносния ден след възобновяването на конфликта с проиранското ливанско движение в началото на миналия месец, предаде Франс прес.

На 8 април Израел нанесе в съседната страна масирани удари.

При тях по данни Министерството на здравеопазването на Ливан са били убити повече от 350 и ранени над 1200 души. Тази статистика не прави разграничение между цивилни и бойци на "Хизбула".

В петък израелската армия обяви, че е убила в сряда повече от 180 "терористи". Днес тя уточни, че броят им надхвърля 250, като сред тях са няколко командири от "Хизбула".

Ударите бяха нанесени в ливански райони, които са бастиони на проиранското движение - южни предградия на столицата Бейрут, южната част на страната и долината Бекаа, на изток.

По-рано днес израелската армия обяви, че е започнала атака срещу Бинт Джбейл. Тя вече е обкръжила южния ливански град, който е смятан за бастион на "Хизбула".

Израелската армия нанася удари в Ливан и провежда сухопътна операция в южната част на съседната страна, където иска да създаде буферна зона, за да спре обстрела по Северен Израел.