ОБНОВЕНА Роднини на осъдения за атаките в Париж през 2015 г. Салах Абдеслам бяха задържани по време на свиждане

Валерия Динкова
Илюстративна снимка: АП/Nicolas Garriga
Париж,  
13.04.2026 18:21 | ОБНОВЕНА 13.04.2026 21:00
 (БТА)

Майката и сестрата на Салах Абдеслам, който излежава доживотна присъда за участието си в ислямистките атаки от 13 ноември 2015 г., са арестувани в събота във Франция, съобщиха днес адвокатите на семейството, цитирани от Франс прес. 

Двете жени не са били изправяни пред разследващ съдия за повдигане на обвинения, заяви пред АФП Мартен Вет - един от адвокатите на Салам Абдеслам, който представлява и сестра му, осъждайки използването на звукоизолираща преграда по време на свижданията им като „мръсен трик“.

По-рано тази сутрин съдебен източник потвърди пред АФП, че са арестувани роднини на Абдеслам, след решение на разследващ съдия по борбата с тероризма, но не даде повече подробности.

Представител на синдиката на надзирателите каза пред АФП, че членовете на семейството на Абдеслам са били задържани преди два дни на паркинга на силно охранявания затвор във Венден льо Вией (Северна Франция), преди да влязат на посещение. 

Съдебните власти отказаха коментар, отбелязвайки, че тече разследване. 

Салах Абдеслам е единственият оцелял член на групата, отговорна за атаките от 13 ноември в Париж и предградията му. Той е държан в изолатор от близо десет години. 

Атаките от 13 ноември 2015 г. са най-тежките в историята на Франция, при които бяха убити 132 души. 

През ноември 2025 г. той бе разпитан в рамките на разследване за притежание на флаш памет (USB), съдържаща, според Националната антитерористична прокуратура (PNAT), документи, свързани с „официалната пропаганда на терористични организации – „Ислямска държава“ и Ал Каида.

Прокуратурата поиска последващо повдигане на обвинение. 

Флаш паметта му е предадена по време на свиждане от бившата му партньорка Маева Б., която също е привлечена като обвиняема по две обвинения и е арестувана. Тя е заподозряна и за участие в осуетен проект за атентат, без връзка с Абдеслам.

След този случай директорът на затвора във Венден льо Вией въведе режим на свиждания със защитно стъкло, след като прецени, че не се изключва възможността устройството да е внесено чрез посетители.

В началото на април съдът разпореди частично облекчаване на режима на свижданията му, но отказа да прекрати изолацията му.

/НС/

Свързани новини

18.03.2026 07:00

Преди 10 години е арестуван единственият оцелял от извършителите на терористичните атаки в Париж от 13 ноември 2015 г.

Преди 10 години - на 18 март 2016 г., и след повече от 120 дни издирване е арестуван единственият оцелял от извършителите на терористичните атаки в Париж от 13 ноември 2015 г. - Салах Абдеслам, откриваме в емисия "Международна информация" на БТА.
13.11.2025 11:56

Терористичните нападения в Париж отпреди 10 години през призмата на мемоарите, романите, театъра, киното и телевизията

Терористичните актове в Париж, извършени точно на тази дата преди 10 години, оставиха трайна следа във френското общество и станаха повод за създаването на много аналитични творби, посветени на темата за джихадизма, за исляма и радикализацията.
12.11.2025 12:31

Франция ще отбележи с няколко възпоменателни церемонии и мемориална градина десетата годишнина от терористичните нападения в Париж

Франция отбелязва утре 10 години от кървавите терористични нападения в Париж, отнели живота на 130 души, съобщават водещи френски медии, сред които Франс прес, Бе Еф Ем Те Ве, „Франс 24“, „Монд“, „Фигаро“, „Брют“ и др. В терористичните атаки от 13 ноември 2015 г. бяха ранени и близо 500 души.Петъчната вечер на 13 ноември преди десет години започва напълно спокойно. На стадиона „Стад дьо Франс“ в предградието Сен Дени се играе приятелската футболна среща Франция-Германия под погледа на 80 000 зрители, сред които е и тогавашният френски президент, левоцентристът Франсоа Оланд. По същото време много парижани и туристи предпочитат да излязат на заведение с приятели или близки в края на работната седмица или да отидат на някое културно събитие, в резултат на което терасите на парижките заведения са пълни, а в редица театри и концертни зали има различни спектакли, в това число и в концертната зала „Батаклан“, където свири американската метъл група „Ийгълс ъв дет метъл“.

