Иранската армия заяви, че ограниченията от САЩ за плавателните съдове в Ормузкия проток са "равносилни на пиратство"

Иво Тасев
Петролни танкери в Ормузкия проток, 11 март 2026 г. Снимка: АП/Altaf Qadri
Техеран,  
13.04.2026 10:48
 (БТА)
Иранската армия заяви днес, че ограниченията на САЩ, наложени върху плавателните съдове в международни води, „са равносилни на пиратство“, предаде Ройтерс, позовавайки се на говорител на Иранските въоръжени сили.

Той изтъкна решимостта на Техеран да поддържа "постоянен механизъм за контрол върху Ормузкия проток“ след заплахите от Вашингтон.

Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи, че днес, считано от 10:00 ч. източноамериканско време (17:00 ч. бълг. вр., 17:30 ч. иранско), силите му ще блокират иранските пристанища, предадоха агенциите.

СЕНТКОМ уточни, че блокадата ще "се отнася за всички плавателни съдове, независимо от коя държава са", ако влизат и излизат от иранските пристанища или крайбрежните райони на Ислямската република. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди налагането на блокада.

Иранският военен говорител добави, че пристанищата в Персийския залив трябва да бъдат достъпни или за всички, или за никого, посочвайки, че никое пристанище „в Персийския залив или Оманския залив“ няма да бъде в безопасност, ако иранските пристанища бъдат застрашени.

13.04.2026 02:26

Цената на петрола се покачи, след като САЩ заявиха, че ще блокират иранските пристанища от днес

Цената на петрола се покачи в ранната пазарна търговия, след като САЩ заявиха, че ще блокират иранските пристанища от днес, предаде Асошиейтед прес. Котировките на американския суров петрол се повишиха с 8% до 104,24 долара за барел, а суровият
12.04.2026 19:09

Тръмп заяви, че САЩ ще започнат незабавна блокада на Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американският флот незабавно ще започне блокада на Ормузкия проток и ще спира всеки съд в международни води, който е платил на Иран такса за преминаване, предаде Ройтерс. Според агенцията с коментара си той заплашва настоящото крехко примирие с Ислямската република.
12.04.2026 19:02

Иранските Гвардейци на Революцията заплашват враговете си със "смъртоносен водовъртеж" в Ормузкия проток

Иранските Гвардейци на Ислямската революция заявиха днес че "имат пълен контрол" върху движението в Ормузкия проток и заплашиха да хванат враговете си в "смъртоносен водовъртеж", предаде Франс прес.

