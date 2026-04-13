Украинското външно министерство отмени препоръката към гражданите да избягват пътувания до Унгария

Виктор Турмаков
Унгарският външен министър Андрий Сибига, 6 февруари 2026 г. Снимка: AП/Sergei Grits
Киев,  
13.04.2026 10:54
 (БТА)
Украинското външно министерство отмени препоръката си гражданите да се въздържат от пътувания до Унгария, предаде Укринформ.

„Във връзка с края на унгарската предизборна кампания за произведения вчера вот Министерството на външните работи отменя препоръката си гражданите да избягват пътувания до Унгария. Тази кампания, която за съжаление беше изпълнена с манипулации по отношение на Украйна, вече е зад гърба ни. Съответно, опасността от провокации, довели до тези ограничения, вече не е налице", заяви в социалната мрежа Фейсбук външният министър на Украйна Андрий Сибига.

След 16 години като премиер Виктор Орбан ще сдаде властта, след като неговата партия ФИДЕС бе победена от ТИСА на Петер Мадяр.

Сибига добави, че министерството сега очаква резултатите от изборите да доведат до нормализиране на отношенията между Украйна и Унгария и че Киев е готов да работи за постигането на тази цел.

„Изборът на унгарския народ демонстрира желанието му да живее в мир, сигурност и просперитет – да живее в наистина независима Унгария, която е част от обединена и свободна Европа, а не в зона на влияние на Москва. Изборът на унгарците бележи и поражението на политиките на изнудване и антиукраинска пропаганда“, допълни той.

Според Сибига предстои внимателна и прагматична работа за намиране на общ език, възстановяване на взаимното уважение и практическото действие на общите интереси. „Ще работим за възстановяване на добросъседските отношения в интерес както на нашите страни, така и на Европа като цяло“, подчерта външният министър.

/ИТ/

Свързани новини

13.04.2026 09:53

Хърватският премиер Пленкович поздрави по телефона Петер Мадяр за изборната победа в Унгария

Хърватският министър-председател Андрей Пленкович съобщи, че е провел телефонен разговор с лидера на победилата на парламентарните избори в Унгария партия ТИСА Петер Мадяр и го е поздравил за победата на вчерашния вот, предаде ХИНА.
13.04.2026 08:40

Мицотакис за изборната победа на унгарската опозиция: Голяма вечер за Унгария и за Европа

Министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис поздрави унгарския опозиционен лидер Петер Мадяр за голямата му победа на парламентарните избори в Унгария вчера, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.
13.04.2026 08:31

Словашкият министър-председател обяви, че е готов да си сътрудничи с новия премиер на Унгария

Словашкият министър-председател Роберт Фицо поздрави новия лидер на Унгария Петер Мадяр днес, предлагайки му "интензивно сътрудничество", като в същото време изказа благодарност на сдавашия властта унгарски премиер Виктор Орбан, загубил сензационно парламентарните избори, предаде Ройтерс.
13.04.2026 05:43

Будапеща се превърна в парти зона след изборите, сложили край на ерата "Орбан"

Будапеща се превърна в парти зона след голямата победа на опозиционната партия ТИСА на парламентарните избори. Танцуващи хора, автомобилни класони и ликуващи привърженици на опозиционната партия ТИСА, така изглеждаше столичниният град до малките
13.04.2026 04:36

Унгарският премиер Виктор Орбан падна от власт след 16-годишно управление на избори, предизвикали общоевропейски електорален трус

Унгарските избиратели свалиха от власт дългогодишния премиер Виктор Орбан след 16 години във властта. Той бе победен от лидера на проевропейската десноцентристка партия ТИСА Петер Мадяр, чиято формация ще има конституционно мнозинство в новия
13.04.2026 03:24

Унгария, ЕС и Полша "отново са заедно", коментира Доналд Туск унгарските избори

Унгария, ЕС и Полша са заедно отново. Това заяви полският премиер Доналд Туск в коментар за спечелените от опозиционния лидер Петер Мадяр унгарски парламентарни избори, предаде МТИ. "Отново сме заедно! Славна победа, скъпи приятели!  Ruszkik haza!

