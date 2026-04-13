МТИ: Чешкият премиер поздрави Мадяр за победата на изборите в Унгария

Чешкият премиер Андрей Бабиш поздрави Петер Мадяр, лидера на унгарската партия ТИСА, за вчерашната победа на парламентарните избори, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ тази сутрин Бабиш заяви, че "уважава резултатите и очаква да си сътрудничи със следващото унгарско правителство", отбелязвайки близките двустранни отношения.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)