МТИ: Чешкият премиер поздрави Мадяр за победата на изборите в Унгария

Виктор Турмаков
Чешкият премиер Андрей Бабиш говори в Брюксел, 19 март 2026 г. Снимка: AП/Omar Havana
Будапеща,  
13.04.2026 10:22
 (БТА)
Чешкият премиер Андрей Бабиш поздрави Петер Мадяр, лидера на унгарската партия ТИСА, за вчерашната победа на парламентарните избори, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ тази сутрин Бабиш заяви, че "уважава резултатите и очаква да си сътрудничи със следващото унгарско правителство", отбелязвайки близките двустранни отношения.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)

/ИТ/

Свързани новини

13.04.2026 09:53

Хърватският премиер Пленкович поздрави по телефона Петер Мадяр за изборната победа в Унгария

Хърватският министър-председател Андрей Пленкович съобщи, че е провел телефонен разговор с лидера на победилата на парламентарните избори в Унгария партия ТИСА Петер Мадяр и го е поздравил за победата на вчерашния вот, предаде ХИНА.
13.04.2026 08:40

Мицотакис за изборната победа на унгарската опозиция: Голяма вечер за Унгария и за Европа

Министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис поздрави унгарския опозиционен лидер Петер Мадяр за голямата му победа на парламентарните избори в Унгария вчера, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.
13.04.2026 08:31

Словашкият министър-председател обяви, че е готов да си сътрудничи с новия премиер на Унгария

Словашкият министър-председател Роберт Фицо поздрави новия лидер на Унгария Петер Мадяр днес, предлагайки му "интензивно сътрудничество", като в същото време изказа благодарност на сдавашия властта унгарски премиер Виктор Орбан, загубил сензационно парламентарните избори, предаде Ройтерс.
13.04.2026 04:36

Унгарският премиер Виктор Орбан падна от власт след 16-годишно управление на избори, предизвикали общоевропейски електорален трус

Унгарските избиратели свалиха от власт дългогодишния премиер Виктор Орбан след 16 години във властта. Той бе победен от лидера на проевропейската десноцентристка партия ТИСА Петер Мадяр, чиято формация ще има конституционно мнозинство в новия
13.04.2026 03:35

Володимир Зеленски поздрави унгарския опозиционен лидер Мадяр за победата

Украинският президент Володимир Зеленски поздрави лидера на унгарската проевропейска партия ТИСА Петер Мадяр за победата му на изборите и обеща да работи с него за по-силна Европа и за насърчаване на мира и сигурността, предаде Ройтерс. "Важно е,
13.04.2026 01:37

Петер Мадяр призова опонента си Виктор Орбан от днес да започне да управлява единствено и само като служебен премиер

Лидерът на партия ТИСА Петер Мадяр призова загубилия парламентарните избори унгарски премиер Виктор Орбан от днес до края на управлението си да ръководи Унгария единствено и само като служебен премиер, без да взема никакви дългосрочни решения, които

