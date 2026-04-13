МТИ: Чешкият премиер поздрави Мадяр за победата на изборите в Унгария

Украинското външно министерство отмени препоръката към гражданите да избягват пътувания до Унгария
Украинското външно министерство отмени препоръката си гражданите да се въздържат от пътувания до Унгария, предаде Укринформ.
Чешкият премиер Андрей Бабиш поздрави Петер Мадяр, лидера на унгарската партия ТИСА, за вчерашната победа на парламентарните избори, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.
В публикация в социалната мрежа „Екс“ тази сутрин Бабиш заяви, че "уважава резултатите и очаква да си сътрудничи със следващото унгарско правителство", отбелязвайки близките двустранни отношения.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)
