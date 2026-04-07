Подробно търсене

Южнокорейски дипломат заминава на обиколка в Казахстан, Оман и Саудитска Арабия, за да осигури доставки на петрол

Асен Георгиев
Корейски брокер реагира на цените на петрола, показани на екран. Снимка: АП/Ahn Young-joon.
Сеул,  
07.04.2026 07:34
 (БТА)
Етикети

Началникът на кабинета на президента на Южна Корея Кан Хун-сик заяви днес, че ще посети Казахстан, Оман и Саудитска Арабия, за да осигури доставки на суров петрол и нафта на фона на прекъсванията в морското корабоплаване през Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Кан ще замине по-късно днес като специален пратеник на президента И Дже-мьон, за да проведе преговори с правителства, енергийни компании и корабни оператори, с цел да гарантира, че товарите достигат до местните пристанища, и да подкрепи стабилните доставки на ключови стоки, включително медицински продукти, каза той.

Южна Корея спешно се нуждае от диверсификация на доставките, тъй като страната разчита на маршрута през Ормузкия проток за около 61% от вноса си на суров нефт и 54% от вноса си на нафта, заяви той на пресконференция в от "Синята къща".

Канг заяви, че пратките със суров нефт и нафта, осигурени миналия месец от ОАЕ по силата на договор за доставка на 24 милиона барела, вече са започнали да пристигат в южнокорейските пристанища. Правителството също така работи с международни партньори, за да гарантира безопасното преминаване на 26 кораба под южнокорейски флаг, които в момента чакат в Ормузкия проток, каза той.

Кан призова южнокорейските домакинства и бизнеса да участват активно в мерките за енергоспестяване, за да помогнат на страната да преодолее трудните условия на доставките.

/ВД/

Свързани новини

03.04.2026 14:57

"Хюндай Мотър" съобщи за затруднения при доставките си за Европа и Северна Америка заради конфликта в Близкия изток

Южнокорейският автомобилен концерн "Хюндай Мотър" (Hyundai Motor) съобщи днес, че износът му за Европа и Северна Африка, който обикновено преминава през Близкия изток, е затруднен заради конфликта в Иран, предаде Ройтерс. Затрудненията на доставките
03.04.2026 10:49

Президентите на Франция и Южна Корея заявиха, че ще работят заедно за отварянето на Ормузкия проток

Френският президент Еманюел Макрон и южнокорейският му колега И Дже-мьон се споразумяха да работят заедно, за да помогнат за отварянето на Ормузкия проток и за намаляването на глобалната икономическа несигурност, предизвикана от войната в Близкия

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:44 на 07.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация