Виетнамският парламент избра лидера на Комунистическата партия за президент

Депутатите във Виетнам единодушно избраха за президент генералния секретар на Комунистическата партия на страната То Лам за президент на страната за следващите пет години, превръщайки го в най-влиятелния виетнамски лидер от десетилетия насам, предаде Ройтерс.

Очакваната от мнозина стъпка бележи разрив с традиционната система на колективно лидерство във Виетнам, като консолидира властта в една фигура по начин, който според анализатори може да доведе еднопартийната държава към засилване на авторитаризма, като същевременно позволи по-бързо вземане на решения, подобно на съседен Китай.

След като парламентът одобри номинацията на Комунистическата партия, която според официални представители беше финализирана на среща в края на март, бившият ръководител на службата за обществена сигурност получава двоен мандат да управлява страната за следващите пет години, след като през януари си осигури втори мандат като генерален секретар.

След гласуването Лам заяви пред депутатите в телевизионно обръщение, че за него е чест да заема и двата поста, и обеща "нов модел на растеж, в който науката, технологиите, иновациите и цифровата трансформация са основните движещи сили". Той добави, че ще даде приоритет на самодостатъчността в отбраната.

"Концентрирането на по-голяма власт в ръцете на То Лам може да представлява риск за политическата система на Виетнам, като например засилен авторитаризъм", според Ле Хонг Хиеп, старши научен сътрудник в Института ISEAS Yusof Ishak в Сингапур.

"Сливането на двете роли ще промени вътрешната политика на Виетнам към "ново нормално", при което повечето от старите представи за виетнамската политика, включително тези за колективното ръководство, вече няма да са валидни", заяви Александър Вувинг от Азиатско-тихоокеанския център за изследвания в областта на сигурността в САЩ.

По време на първия си мандат като партиен лидер 68-годишният Лам стартира мащабни икономически реформи, предназначени да направят Виетнам по-конкурентоспособен, което предизвика както похвали, така и критики. Той обеща да постигне двуцифрен растеж чрез нов модел на развитие, който е по-малко зависим от евтиното производство – дългогодишната опора на експортно ориентирания бум на Виетнам, воден от чуждестранни мултинационални компании. Действията на Лам понякога разтревожиха администрацията и бизнеса, но той показа прагматична гъвкавост при тяхното изпълнение.