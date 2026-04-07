Виетнамският парламент избра лидера на Комунистическата партия за президент

Асен Георгиев
То Лам на откриването на заседание на виетнамския парламент. Снимка: АП/Hau Dinh.
Ханой,  
07.04.2026 05:44
 (БТА)

Виетнамските депутати единодушно избраха генералния секретар на Комунистическата партия То Лам за президент на страната за следващите пет години, предаде Ройтерс, като цитира изявление на представител на парламента след гласуването.

Избирането на То Лам от депутатите в Народното събрание се очакваше от мнозина. Парламентът одобри номинацията на Комунистическата партия, която според официални представители беше финализирана на среща в края на март.

С това бившият ръководител на службата за обществена сигурност получава двоен мандат да управлява страната за следващите пет години, след като през януари си осигури втори мандат като генерален секретар.

/АГ/

