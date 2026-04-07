Киодо: Японски журналист, задържан в Иран, е бил "освободен под гаранция"

Японски журналист, който беше задържан в Иран от януари насам, е бил освободен, но не може да напусне страната, предаде Киодо, като се позовава на свои източници от японското правителство.

Смята се, че става дума за ръководителя на бюрото на японската обществена телевизия в Техеран. Той е вторият японски гражданин, освободен, след като миналия месец японското правителство обяви, че двама негови граждани са били задържани.

Според предишни публикации в медиите, освободеният е Шиносуке Кавашима. Той беше прехвърлен в печално известния затвор "Евин", критикуван от правозащитните организации.

Министърът на външните работи Тошимицу Мотеги беше отправил преди това искане към иранския си колега Абас Арагчи за освобождаването на японските граждани.

Първият задържан вече се завърна в Япония.