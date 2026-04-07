Израелските въоръжени сили съобщиха, че нанасят поредица от удари по Иран

Израелската армия обяви "вълна от удари" срещу Иран, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложение за примирие, което да сложи край на американско-израелската война срещу Иран, отправено от посредническите държави, предаде Франс прес.

"Преди малко израелските сили извършиха вълна от въздушни удари с цел да повредят инфраструктурата на иранския терористичен режим в Техеран и други региони на Иран", съобщиха в Телеграм израелските въоръжени сили.

По-рано израелската армия заяви, че ирански ракети се насочват към Израел и противовъздушната отбрана работи по прехващането им.

"Преди малко израелската армия засече ракети, изстреляни от Иран в посока територията на държавата Израел. Системите за отбрана са активирани, за да прихванат тази заплаха".