Израелските въоръжени сили съобщиха, че нанасят поредица от удари по Иран

Асен Георгиев
Студент разглежда щетите по джамия в Техеранския технологичен институт. Снимка: АП/Francisco Seco.
Йерусалим,  
07.04.2026 04:34
 (БТА)
Израелската армия обяви "вълна от удари" срещу Иран, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложение за примирие, което да сложи край на американско-израелската война срещу Иран, отправено от посредническите държави, предаде Франс прес.

"Преди малко израелските сили извършиха вълна от въздушни удари с цел да повредят инфраструктурата на иранския терористичен режим в Техеран и други региони на Иран", съобщиха  в Телеграм израелските въоръжени сили.

По-рано израелската армия заяви, че ирански ракети се насочват към Израел и противовъздушната отбрана работи по прехващането им.

"Преди малко израелската армия засече ракети, изстреляни от Иран в посока територията на държавата Израел. Системите за отбрана са активирани, за да прихванат тази заплаха".

