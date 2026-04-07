СЗО преустанови медицинските евакуации от Газа след смъртта на подизпълнител

Световната здравна организация (СЗО) преустанови медицинските евакуации от ивицата Газа през граничния пункт Рафа, след смъртта на неин подпизпълнител, предаде ДПА.

Генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебреесус заяви, че организацията е "разтърсена" от новината, че неин подизпълнител е бил убит по време на инцидент, свързан със сигурността.

"Изказваме съболезнования на семейството, близките и колегите на починалия. Инцидентът се разследва от компетентните власти", написа той в Екс.

Двама служители на СЗО са били на място, но не са пострадали, добави той. Медицинските евакуации на пациенти от Газа през Рафа към Египет са преустановени до второ нареждане.

"Ние сме дълбоко благодарни на нашите колеги, които работят ден и нощ въпреки рисковете, за да гарантират, че хората в Газа имат достъп до необходимата им медицинска помощ", подчерта Тедрос Гебрейесус.

"Призоваваме за защита на цивилните и хуманитарните работници. Мирът е най-доброто лекарство", подчерта той.

Предвид разрушаването на болниците по време на израелската война срещу "Хамас", жителите на Газа се борят да получат адекватна медицинска помощ. Това включва хора с наранявания, получени по време на войната, хронични заболявания и пациенти с рак.

Рафа е единственият граничен пункт за излизане от ивицата Газа, който не минава през израелска територия.

Израелската армия пое контрола над палестинската страна на граничния пункт по време на офанзивата си в Газа през май 2024 г. Оттогава границата е затворена почти непрекъснато.