Иранската армия заяви, че "арогантните изказвания" на Тръмп "нямат никакъв ефект" върху нейните действия

Асен Георгиев
Индийски кораб с втечнен природен газ в пристанището на Мумбай, след като е преминал през Ормузкия проток. Снимка: АП/Rafiq Maqbool.
Техеран,  
07.04.2026 01:43
 (БТА)
Иранската армия отхвърли "арогантните изказвания" на американския президент Доналд Тръмп, заявил, че "целият Иран може да бъде унищожен за една нощ". Те "нямат ефект" върху нейните операции, заявиха иранските въоръжени сили, цитирани от Франс прес.

"Грубите и арогантни изказвания, както и неоснователните заплахи на объркания американски президент, който се намира в безизходица и оправдава поредицата от поражения на американската армия, нямат никакво влияние върху продължаването на офанзивата и смазващите операции" на иранската армия, заяви говорителят на командването на иранските въоръжени сили, цитиран от държавното радио и телевизия.

По-рано Тръмп беше уверил по-рано, че армията може да унищожи иранските мостове и електроцентрали за четири часа, ако Ислямската република не отвори в срока на поставения от него ултиматум Ормузкия проток, през който обикновено преминава една пета от световния суров петрол.

Свързани новини

06.04.2026 22:21

Тръмп заплаши да унищожи мостове и електроцентрали в Иран "в рамките на четири часа"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили могат бързо да нанесат тежки удари по мостове и електроцентрали в Иран и те да бъдат унищожени в рамките на "четири часа", предаде Франс прес.
06.04.2026 18:47

Тръмп каза, че утрешният краен срок на ултиматума му към Иран за споразумение е окончателен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че крайният срок на ултиматума му към Иран за сключване на споразумение по конфликта, започнал на 28 февруари, е окончателен, предаде Ройтерс. Държавният глава добави в кулоарите на великденска церемония в
06.04.2026 17:37

Посредници предлагат план за прекратяване на огъня в Иран

План на посредници за прекратяване на огъня Иран и САЩ са получили план за прекратяване на военните действия и отваряне на Ормузкия проток, предаде Ройтерс. Той е бил изготвен от Пакистан и снощи е бил предаден на Иран и на САЩ. Планът предвижда

