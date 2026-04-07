Предложението за великденско прекратяване на огъня остава в сила, но Русия не желае да го приеме, заяви Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че предложението за прекратяване на огъня, отправено към Русия, остава в сила, при условие, че Москва прекрати всички атаки срещу енергийната инфраструктура, предадоха Укринформ и Ройтерс.

Зеленски заяви в своето вечерно видеообръщение, че предложението е било предадено на Москва чрез САЩ. Той също така заяви, че продължава работата с американските преговарящи по въпроса за гаранциите за сигурност, които той нарече ключови за трайния мир.

"Ако Русия е готова да спре ударите по нашата енергийна инфраструктура, ние ще сме готови да отговорим със същото", каза той. "Това предложение е предадено на руската страна чрез американците."

Миналата седмица Зеленски предложи примирие при сходни условия за Великден, който се отбелязва тази седмица както в Русия, така и в Украйна.

Но след нови руски атаки той заяви, че Русия е отговорила на предложението, като е разположила ирански дронове "Шахед".

Миналата седмица Москва реагира хладно на предложението на Зеленски, като заяви, че вместо това предпочита цялостно мирно споразумение.

В изявлението си след нощна атака срещу черноморското пристанище Одеса, при която загинаха трима души, Зеленски заяви, че Русия изглежда не желаеща да приеме великденско прекратяване на огъня.

"Многократно сме предлагали на Русия прекратяване на огъня поне за Великден, специален период от годината", каза той. "Но за тях всички периоди са еднакви. Нищо не е свещено".

"В момента, разбира се, пазарът на петрол и световните пазари като цяло са в криза поради нерешената ситуация около Иран. Страните производителки на петрол – а Русия е сред тях – сега могат да печелят повече. А нашите дронове и ракети ограничават Русия в това отношение – благодарим на нашите войници за тяхната точност. Днес, в частност, обсъдихме дипломатически действия с главнокомандващия и началника на Генералния щаб", добави той.

Зеленски благодари и на онези партньори, които продължават да оказват натиск чрез свои собствени мерки – включително санкции, задържане на танкери и ограничения върху доставките на модерно оборудване за Русия.

"Всичко, което руснаците могат да спечелят от шоковите цени на петрола, те ще похарчат за войната. Този техен приоритет все още не се е променил. Ето защо всяко ограничение, което налагаме върху способността им да изнасят петрол, е правилен ход", добави Зеленски.