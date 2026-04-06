Тръмп отхвърли опасенията за военни престъпления и отново заплаши иранската инфраструктура

Асен Георгиев
Тръмп отхвърли опасенията за военни престъпления и отново заплаши иранската инфраструктура
Тръмп отхвърли опасенията за военни престъпления и отново заплаши иранската инфраструктура
Тръмп, придружаван от министъра на отбраната Пийт Хегсет, председателя на Съвместното командване и директора на ЦРУ, говори пред медиите в Белия дом. Снимка: АП/Julia Demaree Nikhinson.
Вашингтон,  
06.04.2026 23:58
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "изобщо" не се притеснява от евентуални военни престъпления и отново заплаши да унищожи мостовете и електроцентралите на Иран, ако Техеран не спази поставения от него краен срок за отварянето на Ормузкия проток, предаде Асошиейтед прес.

В изявление в Белия дом президентът на САЩ отказа да каже дали някакви граждански цели ще бъдат изключени от ударите. Днес Иран отхвърли предложението за 45-дневно примирие и заяви, че иска трайно прекратяване на конфликта. 

"Приемаме край на войната само с гаранции, че няма да бъдем атакувани отново", заяви Моджтаба Фердоуси Пур, ръководител на иранската дипломатическа мисия в Кайро.

Израел и САЩ нанесоха днес серия от удари срещу Иран, при които загинаха над 25 души. Техеран отговори с ракетни удари срещу Израел и арабските си съседи от Персийския залив.

Докато приключваше дългата си пресконференция Тръмп също така изрази гнева си от липсата на подкрепа от съюзниците от НАТО и съюзниците на Вашингтон в Тихоокеанския регион.

"Знаете ли кой друг не ни помогна? Южна Корея не ни помогна", каза Тръмп. "

"Знаете ли кой още не ни помогна? Австралия не ни помогна. Знаете ли кой още не ни помогна? Япония. Имаме 50 000 войници в Япония, за да ги защитим от Северна Корея. Имаме 45 000 войници в Южна Корея, за да ни защитят от Ким Чен-ун, с когото се разбирам много добре", увери Тръмп.

Президентът описа последствията, с които Иран ще се сблъска, ако не постигне споразумение със САЩ до крайния срок, поставен от Тръмп – 20:00 ч. във вторник.

"Имаме план, благодарение на силата на нашата армия, според който всеки мост в Иран ще бъде унищожен до 12:00 ч. утре вечер", заяви Тръмп по време на пресконференцията си в понеделник.

Електроцентралите в Иран, продължи той, "ще горят, ще експлодират и никога повече няма да бъдат използвани".

Тръмп отказа да каже дали някакви граждански цели ще бъдат изключени от американския ответен удар.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди САЩ, че атакуването на гражданска инфраструктура е забранено съгласно международното право, заяви неговият говорител в понеделник. "Дори ако конкретна гражданска инфраструктура се квалифицира като военна цел", отбеляза говорителят Стефан Дюжарик, атаката все пак би била забранена, ако рискува да нанесе "прекомерни странични щети върху цивилни".

Съдът ще трябва да реши дали такива атаки са военни престъпления, напомни той.

/АГ/

