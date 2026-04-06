Войната в Близкия изток ще доведе до забавяне на растежа и по-висока инфлация, заяви управляващата директорка на МВФ Кристалина Георгиева

Николай Велев
Управляващата директорка на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Снимка: АП/Ng Han Guan
Вашингтон ,  
06.04.2026 22:30
 (БТА)
Войната в Близкия изток ще предизвика още по-голяма инфлация и по-бавен международен растеж, заяви управляващата директорка на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева за Ройтерс.

Ръководителката на МВФ говори пред агенцията в навечерието на планираното за следващата седмица публикуване на новата прогноза на фонда за световната икономика. 

Ако не беше войната, Международният валутен фонд очакваше леко повишение на прогнозата си за световния икономически растеж - 3,3 % през 2026 г. и 3,2 % през 2027 г., каза Георгиева. 

Дори скорошното прекратяване на военните действия и сравнително бързото възстановяване би довело до "относително малка" корекция надолу на прогнозата за икономически растеж и корекция нагоре на прогнозата за инфлацията, добави тя.

"Ако войната се проточи, ефектът върху инфлацията и растежа би бил по-голям", каза още управляващата директорка на МВФ.

Георгиева отбеляза, че Международният валутен фонд е получил искания за финансова помощ от някои страни, без да ги назовава. По думите ѝ МВФ може да увеличи обема на някои съществуващи програми за кредитиране, за да отговори на нуждите на тези държави.

Свързани новини

06.04.2026 17:26

Акциите в САЩ и петролът поскъпват на фона на очаквания за примирие с Иран

Американските акции и цените на суровия петрол отбелязват лек ръст на фона на очаквания за дипломатически усилия за примирие във войната с Иран, предават финансовите издания. Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи до вторник срока, в който Иран
06.04.2026 13:23

Петролът поевтинява на фона на надеждите за деескалация на конфликта в Близкия изток

Петролът поевтиня с близо 2 долара днес, докато инвеститорите очакват да получат по-голяма яснота за преговорите между САЩ и Иран и остават предпазливи по отношение на вероятността за трайни загуби на доставки, причинени от затрудненията в морския
06.04.2026 08:20

Петролът поскъпва отново, след като Доналд Тръмп заяви, че ще атакува енергийни и инфраструктурни обекти в Иран, ако не бъде отворен Ормузкият проток

Цените на петрола се повишиха в началото на седмицата в ден, който за много пазари по света е неработен заради втория ден на Великден, на фона на продължаващите опасения за прекъсвания в доставките, предизвикани от конфликта между САЩ и Израел от
05.04.2026 17:18

Страните от ОПЕК+ постигнаха принципно съгласие за увеличение на добивите на петрол с 206 000 барела на ден от май, съобщи Ройтерс

Страните от ОПЕК+ са постигнали принципно споразумение за увеличение на квотите за добив на петрол с 206 000 барела на ден от май. Това са заявили пред Ройтерс трима запознати с въпроса източника от ОПЕК+ преди насрочената за днес среща на

