Тръмп заплаши да унищожи мостове и електроцентрали в Иран "в рамките на четири часа"

Атанаси Петров
Доналд Тръмп говори днес пред журналисти в Белия дом. Снимка: АП/Alex Brandon
Вашингтон,  
06.04.2026 22:21
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили могат бързо да нанесат тежки удари по мостове и електроцентрали в Иран и те да бъдат унищожени в рамките на "четири часа", предаде Франс прес.

"Имаме план, благодарение на силата на нашите въоръжени сили, който предвижда, че всички мостове в Иран ще бъдат унищожени до полунощ утре вечер, а всички електроцентрали ще бъдат изведени от строя и никога повече няма да могат да бъдат използвани", заяви Тръмп на пресконференция в Белия дом.

"Ако поискаме, това ще стане в рамките на четири часа", добави той.

Президентът на САЩ вече отправи ултиматум към Иран до вторник в полунощ за постигане на споразумение.

Свързани новини

06.04.2026 21:25

Тръмп намекна, че премиерът на Великобритания Киър Стармър може да бъде сравнен с бившия британски министър-председател Невил Чембърлейн

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи изявление, което бе възприето като косвено сравнение между премиера на Великобритания Киър Стармър и бившия британски министър-председател Невил Чембърлейн, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.
06.04.2026 17:53

Ръководителката на Международния комитет на Червения кръст осъди заплахите срещу гражданска инфраструктура в Близкия изток

Председателката на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) Миряна Сполярич осъди заплахите срещу гражданска инфраструктура в Близкия изток, предаде Франс прес.

