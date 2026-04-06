Тръмп заплаши да унищожи мостове и електроцентрали в Иран "в рамките на четири часа"

site.btaТръмп заплаши да унищожи мостове и електроцентрали в Иран "в рамките на четири часа"
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили могат бързо да нанесат тежки удари по мостове и електроцентрали в Иран и те да бъдат унищожени в рамките на "четири часа", предаде Франс прес.
"Имаме план, благодарение на силата на нашите въоръжени сили, който предвижда, че всички мостове в Иран ще бъдат унищожени до полунощ утре вечер, а всички електроцентрали ще бъдат изведени от строя и никога повече няма да могат да бъдат използвани", заяви Тръмп на пресконференция в Белия дом.
"Ако поискаме, това ще стане в рамките на четири часа", добави той.
Президентът на САЩ вече отправи ултиматум към Иран до вторник в полунощ за постигане на споразумение.
