Тръмп заплаши да унищожи мостове и електроцентрали в Иран "в рамките на четири часа"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили могат бързо да нанесат тежки удари по мостове и електроцентрали в Иран и те да бъдат унищожени в рамките на "четири часа", предаде Франс прес.

"Имаме план, благодарение на силата на нашите въоръжени сили, който предвижда, че всички мостове в Иран ще бъдат унищожени до полунощ утре вечер, а всички електроцентрали ще бъдат изведени от строя и никога повече няма да могат да бъдат използвани", заяви Тръмп на пресконференция в Белия дом.

"Ако поискаме, това ще стане в рамките на четири часа", добави той.

Президентът на САЩ вече отправи ултиматум към Иран до вторник в полунощ за постигане на споразумение.