ЦРУ е провело операция за заблуда на противника в Иран с цел да внесе смут сред иранските сили, заяви директорът Джон Ратклиф

Атанаси Петров
Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф говори днес пред журналисти в Белия дом. Снимка: АП/Alex Brandon
Вашингтон ,  
06.04.2026 22:07
 (БТА)
Централното разузнавателно управление на САЩ (ЦРУ) е провело операция за заблуда на противника в Иран с цел да внесе смут сред иранските сили, съобщи директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, цитиран от Франс прес.

Работата на ЦРУ е била част от операцията за спасяване на двамата американски пилоти в Иран, каза Ратклиф на пресконференция в Белия дом, в която взеха участие също президентът Доналд Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет.

"Освен човешките и техническите ресурси, мобилизирани от президента за намирането на нашите пилоти, ЦРУ проведе операция за заблуда на противника, целяща да внесе смут сред иранците, които преследваха безмилостно летците", заяви Ратклиф. 

От своя страна президентът Тръмп каза, че според него иранците са "готови да страдат" за смяна на режима в Техеран. Американският президент добави, че САЩ са прехванали съобщения от ирански граждани, в които се казва: "Продължавайте да бомбардирате".

Тръмп отново предупреди, че може да бъдат нанесени удари по енергийната инфраструктура на Иран "още във вторник през нощта".

/СХТ/

06.04.2026 00:34

Ройтерс: Опасната спасителна мисия на САЩ в Иран едва не се провалила

Под прикритието на тъмнината американски командоси се промъкнали дълбоко в Иран, без да бъдат забелязани, изкачили хребет с височина 2133 метра и извели в безопасност блокирания втори член на екипажа на сваления самолет - офицер по оръжейните системи.
01.04.2026 11:45

Ръководителят на руското разузнаване заяви, че Москва поддържа контакти с ЦРУ във връзка с конфликта в Иран

Ръководителят на руското външно разузнаване Сергей Наришкин заяви, че службата му поддържа контакти с американското Централно разузнавателно управление във връзка с конфликта в Иран, предаде Ройтерс.
19.03.2026 17:00

Целите на САЩ и Израел в Иран не са еднакви, заяви директорката на американското Национално разузнаване

Директорката на американското Национално разузнаване Тълси Габард заяви днес на изслушване пред Комисията по разузнаване към Камарата на представителите в Конгреса, че целите на САЩ и Израел по време на военната кампания в Иран не са еднакви, предаде Ройтерс.

