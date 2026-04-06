ЦРУ е провело операция за заблуда на противника в Иран с цел да внесе смут сред иранските сили, заяви директорът Джон Ратклиф

Централното разузнавателно управление на САЩ (ЦРУ) е провело операция за заблуда на противника в Иран с цел да внесе смут сред иранските сили, съобщи директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, цитиран от Франс прес.

Работата на ЦРУ е била част от операцията за спасяване на двамата американски пилоти в Иран, каза Ратклиф на пресконференция в Белия дом, в която взеха участие също президентът Доналд Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет.

"Освен човешките и техническите ресурси, мобилизирани от президента за намирането на нашите пилоти, ЦРУ проведе операция за заблуда на противника, целяща да внесе смут сред иранците, които преследваха безмилостно летците", заяви Ратклиф.

От своя страна президентът Тръмп каза, че според него иранците са "готови да страдат" за смяна на режима в Техеран. Американският президент добави, че САЩ са прехванали съобщения от ирански граждани, в които се казва: "Продължавайте да бомбардирате".

Тръмп отново предупреди, че може да бъдат нанесени удари по енергийната инфраструктура на Иран "още във вторник през нощта".