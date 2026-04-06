Иран ще продължи да води войната "толкова дълго, колкото сметнат за необходимо политиците на Ислямската република", каза говорител на армията

Иран ще продължи да води войната "толкова дълго, колкото сметнат за необходимо политиците на Ислямската република", каза говорител на иранските въоръжени сили в момент, в който няколко страни водят преговори за постигането на споразумение за прекратяване на огъня между Иран, САЩ и Израел, предаде Франс прес.

"Врагът със сигурност трябва да съжалява (за започването на бойните действия - бел. ред.), защото след този конфликт ще можем да възстановим сигурността и ще избегнем нова война", заяви говорителят на армията генерал Мохамад Акраминия, цитиран от иранската новинарска агенция ИСНА.