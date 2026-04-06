Иран ще продължи да води войната "толкова дълго, колкото сметнат за необходимо политиците на Ислямската република", каза говорител на армията

Николай Джамбазов
Жена държи знамето на Ислямската република на проправителствен митинг в Техеран, 5 април 2026 г. Снимка: AP/Francisco Seco
Техеран,  
06.04.2026 17:59
 (БТА)
Иран ще продължи да води войната "толкова дълго, колкото сметнат за необходимо политиците на Ислямската република", каза говорител на иранските въоръжени сили в момент, в който няколко страни водят преговори за постигането на споразумение за прекратяване на огъня между Иран, САЩ и Израел, предаде Франс прес.

"Врагът със сигурност трябва да съжалява (за започването на бойните действия - бел. ред.), защото след този конфликт ще можем да възстановим сигурността и ще избегнем нова война", заяви говорителят на армията генерал Мохамад Акраминия, цитиран от иранската новинарска агенция ИСНА.

Свързани новини

06.04.2026 17:37

Посредници предлагат план за прекратяване на огъня в Иран

План на посредници за прекратяване на огъня Иран и САЩ са получили план за прекратяване на военните действия и отваряне на Ормузкия проток, предаде Ройтерс. Той е бил изготвен от Пакистан и снощи е бил предаден на Иран и на САЩ. Планът предвижда
06.04.2026 17:26

Акциите в САЩ и петролът поскъпват на фона на очаквания за примирие с Иран

Американските акции и цените на суровия петрол отбелязват лек ръст на фона на очаквания за дипломатически усилия за примирие във войната с Иран, предават финансовите издания. Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи до вторник срока, в който Иран

