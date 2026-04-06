Ръководителката на Международния комитет на Червения кръст осъди заплахите срещу гражданска инфраструктура в Близкия изток

Председателката на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) Миряна Сполярич осъди заплахите срещу гражданска инфраструктура в Близкия изток, предаде Франс прес.

В изявление Сполярич подчерта, че подобни действия не трябва да се превръщат в норма по време на война. "Умишлените заплахи срещу критична гражданска инфраструктура и ядрени съоръжения са недопустими", каза тя.

Сполярич предупреди, че война без ограничения е в нарушение на международното право и подобни действия са "неоправдани, нечовешки и опустошителни".

Изявлението идва на фона на ескалация в региона, след като по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с удари по електроцентрали и мостове в Иран.

Според Червения кръст в региона вече са засегнати ключови обекти, сред които са електроцентрали, водоснабдителни системи, болници, пътища и жилищни сгради.

Сполярич изрази особена тревога за ядрените съоръжения. Тя предупреди, че всяка грешка може да има тежки и дългосрочни последици.

Организацията призова всички страни да пощадят цивилните и гражданската инфраструктура. "Това е задължение според международното хуманитарно право", подчерта Сполярич, като добави, че държавите трябва да спазват правилата на войната както на думи, така и на практика.

"Светът не може да приеме политика, която поставя смъртта над живота", заключи председателката на Международния комитет на Червения кръст.