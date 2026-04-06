Стив Банън спечели дело пред Върховния съд, което вероятно ще доведе до отмяна на присъдата му за отказ да свидетелства пред Конгреса

Дългогодишният съюзник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Банън, спечели днес дело пред Върховния съд на САЩ, което се очаква да доведе до отменяне на наказателната му присъда за отказ да свидетелства пред Конгреса, предаде Асошиейтед прес.

Подтикнати от администрацията на Тръмп, съдиите отхвърлиха апелативно решение, потвърждаващо присъдата на Банън заради неподчинение на призовка от вече прекратилата дейността си след 18-месечно разследване комисия в Камарата на представителите за щурма срещу Капитолия от поддръжници на Тръмп на 6 януари 2021 г.

Този ход дава свобода на съдията по делото да постанови решение по искането на републиканската администрация за отмяна на присъдата и обвинението срещу Банън "в интерес на правосъдието".

Отмяната би била до голяма степен символична. Банън излежа 4-месечна присъда, след като през 2022 г. съдебно жури го осъди за неуважение към американския Конгрес и федерален апелативен съд във Вашингтон потвърди присъдата.

Министерството на правосъдието на САЩ заведе делото срещу Банън по време на мандата на бившия президент демократ Джо Байдън, но промени курса си, след като Тръмп отново пое президентския пост миналата година.

Банън първоначално твърдеше, че показанията му са защитени от презумпцията на Тръмп за президентски имунитет. Но комисията в Камарата на представителите и Министерството на правосъдието твърдяха, че такава теза е неоснователна, тъй като Тръмп беше уволнил Банън от Белия дом през 2017 г. и той действаше като частно лице, когато се консултираше с него в навечерието на щурма срещу Капитолия.

Отделно от това Банън се призна за виновен пред съда в щата Ню Йорк за измама на дарители на частна инициатива за изграждане на стена по южната граница на САЩ. Това стана в рамките на съдебно споразумение, което му позволи да избегне присъда лишаване от свобода по това дело. Решението на Върховния съд не засяга тази присъда, отбелязва АП.