Савана Гътри се завърна като водеща на предаването “Днес“ по Ен Би Си за първи път от изчезването на майка ѝ

Савана Гътри се върна и бе почти изцяло съсредоточена върху работата си като водеща на предаването “Днес“ по американската национална телевизионна мрежа Ен Би Си, което бе първата ѝ поява, откакто майка ѝ Нанси Гътри изчезна преди повече от два месеца, предаде Асошиейтед прес.

“Ето ни, готови или не“, каза Гътри при откриването на предаването. “Да започваме с новините“, добави тя.

След като премина през серия от новинарски заглавия, Гътри каза: “Радваме се, че започнахте седмицата си с нас, хубаво е да си бъдеш у дома“. Нейният колега Крейг Мелвин добави: “Хубаво е да бъдеш отново при нас“.

Гътри – едно от най-разпознаваемите лица в сутрешния блок - е водеща на предаването от 2012 година. Тя призна, че се е променила като човек и че е трудно да продължи без да знае какво се е случило с майка ѝ Нанси Гътри, за която властите смятат, че е била отвлечена от дома ѝ в Аризона.

Въпреки интензивното издирване, включващо хиляди федерални и местни служители и доброволци, откакто беше обявена за изчезнала на 1 февруари няма и следа от 84-годишната майка на три деца.

Сутрешното предаване “Днес“ следеше случая отблизо през последните два месеца, но темата не беше засегната по време на първия час от завръщането ѝ на екрана днес. Очевидно целта бе да се възстанови нормалният ритъм, тъй като завръщането ѝ не бе споменато по време на интервютата с Гейб Гутиерес от Ен Би Си в Белия дом и военния анализатор Стив Уорън в студиото на предаването, отбелязва АП.

Като част от видеообръщение, публикувано на Великден (вчера, според католическия календар) от църквата в Ню Йорк, която тя посещава, Гътри говори за “моментните чувства на дълбоко разочарование от Господ, чувството на пълно изоставяне“. Но тя добави, че възкресението не е напълно отпразнувано, „ако не признаем чувствата на загуба, болка и, да, смърт“.

При обявяването на завръщането ѝ в основното сутрешно шоу на Ен Би Си Гътри каза, че не е сигурна дали ще се чувства на мястото си.

“Трудно е да си го представя, защото то (предаването) е място на истинска радост и лекота“, заяви тя преди малко повече от седмица в ефира на “Днес“ по време на първото ѝ интервю след изчезването на Нанси Гътри. “Не мога да се върна и да се опитам да бъда нещо, което не съм. Но и не мога да не се върна, защото това е семейството ми“, каза Гътри.

“Искам да се усмихвам и, когато го правя, ще бъде истинска усмивка“, каза тя пред Хода Котб, която се върна като водещ на предаването, за да замести Гътри, докато тя се съсредоточава върху издирването. “Да бъдеш там е радост, а когато не е – ще го кажа“, каза Гътри.

Нанси Гътри правеше частични участия в „Днес“ през годините, като веднъж участва в кулинарна демонстрация и изненада дъщеря си в студиото.

Семейство Гътри обяви награда в размер на един милион долара за информация, която би довела до откриването на отвлечената майка.

През миналия месец ФБР задържа заподозрян за отвличането, а няколко дни по-късно съобщи, че е открита ДНК следа в ръкавица, намерена близо до мястото на отвличането на майката на известна телевизионна водеща.

Властите в САЩ смятат, че Нанси Гътри е била отвлечена, след като в близост до входната врата на дома ѝ в Тусон бяха открити следи от кръв. След това ФБР разпространи кадри от видеокамера, на които се вижда заподозреният похитител – маскиран мъж пред входната врата на Гътри.

Доброволци и екипи за издирване претърсиха близката пустинна местност, пълна с кактуси, храсти и камъни, през първите седмици след изчезването ѝ.

Но вниманието към разследването, което бе обявено за приоритетно от ФБР и местните власти, постепенно отслабна. Следователите не са публикували нови доказателства от седмици и съобщават, че броят на сигналите от граждани е намалял. ФБР и Шерифският отдел на окръг Пима заявиха в края на миналата седмица, че нямат нови сведения по случая, отбелязва АП.