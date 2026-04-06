ВНА: Виетнам въвежда механизъм за отпускане на авансови средства за стабилизиране на цените на горивата

Министерството на промишлеността и търговията на Виетнам предложи механизъм, който да позволи отпускането на авансови средства от държавния бюджет към фонда за стабилизиране на цените на горивата, за да се смекчат колебанията във вътрешните им цени, предаде виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Тази мярка следва правителствено решение от 27 март, с което се одобрява използването на средства от бюджетния излишък за 2025 г. за финансиране на фонда за стабилизиране на цените на горивата.

Проектът на постановление подчертава необходимостта от прозрачност и отчетност при използването, внасянето и възстановяването на средствата във фонда.

Съгласно проекта, дирекцията за вътрешни пазари към Министерството на промишлеността и търговията ще отговаря за наблюдението на използването на средствата и за предоставянето на аванси на търговците на едро с горива с цел подпомагане на контрола на цените.

При първото отпускане търговците ще подават заявки за авансови средства въз основа на прогнозното потребление за седем дни. Размерът на авансите ще се изчислява по фиксирани ставки от 5000 виетнамски донга (около 0,16 евро) на литър за дизелово гориво и 4000 донга (към 0,13 евро) на литър за останалите горива.

След това средствата ще бъдат превеждани по сметки със специално предназначение, или така наречените Ескроу сметки, открити от определени компании.

При следващите ценови цикли търговците трябва да докладват за използването на средствата, наличните остатъци и необходимостта от допълнително финансиране преди всяка корекция на цените, за да се разгледа и одобри евентуално ново отпускане.

Ако авансът се окаже недостатъчен за седемдневен период, дирекцията за вътрешни пазари ще предложи на Министерството на промишлеността и търговията да координира действията си с Министерството на финансите за осигуряване на допълнителни бюджетни средства.

Фондът трябва да се използва така, че за всяка единица гориво (литър или килограм) да се прилага само веднъж на ниво търговия на едро. Търговците ще бъдат задължени да откриват отделни сметки, предназначени единствено за операции, свързани с фонда.

След всеки ценови цикъл компаниите ще изчисляват реалните разходи въз основа на действителното потребление и ще теглят съответните суми от ескроу сметките. Натрупаните лихви ще се връщат обратно във фонда.

В рамките на пет дни след всяка промяна на цените търговците трябва също така да внасят средства във фонда въз основа на реалните обеми на продажбите.

Що се отнася до възстановяването на средствата, след като фондът достигне поне 8 трилиона виетнамски донга (около 263 млн. евро), министерството ще изиска независими одити за определяне на общите разходи и постъпления, които ще служат като база за изчисляване на сумата, която трябва да бъде върната в държавния бюджет.

Виетнамският премиер Фам Мин Чин на 27 март подписа решение за отпускане на тези 8 трилиона виетнамски донга от бюджетния излишък за 2025 г. към фонда за стабилизиране на цените на горивата.

Тази мярка идва на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, което води до нестабилност на световните енергийни пазари и оказва влияние върху вътрешните цени на горивата.

От края на февруари Виетнам е коригирал цените на дребно на горивата общо 11 пъти. Властите са използвали фонда за стабилизиране на цените 9 пъти, като са отпуснали близо 5,3 трилиона донга (около 174 млн. евро), оставяйки наличност от около 320 милиарда донга (около 10,5 млн. евро).

Правителството също така намали екологичните данъци, данъка върху добавената стойност и акцизите върху бензина, за да смекчи увеличението на цените.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ВНА)