Неправителствени организации внесоха жалба по обвинения за геноцид срещу водача на военната хунта в Мианма

Главната прокуратура на Индонезия заяви, че е получила жалба, внесена от представители на малцинството на рохингите и правозащитни организации по обвинения за геноцид срещу Мин Аун Хлайн, водача на военната хунта в Мианма, който беше избран за президент на страната, предаде Франс прес.

Армията на Мианма, която дойде на власт след държавен преврат през 2021 г., е обвинявана от десетилетия в нарушения на човешките права, особено на правата на етническите малцинства, сред които най-засегнати са тези на рохингите.

Жалбата е била внесена от жена рохинга, избягала от Мианма, както и от други лица, сред които от бившия индонезийски главен прокурор Марзуки Дарусман и представители на местната организация за защита на човешките права "Контра Ес" (KontraS), съобщи говорителят на индонезийската главна прокуратура Анаг Суприатна.

"Лицата внесоха жалба по обвинения за престъпления срещу човечеството и геноцид срещу рохингите в Мианма, упражняван от правителството на военната хунта", заяви говорителят.

Индонезийските правосъдни власти имат правомощия да съдят за най-тежките престъпления, извършени извън територията на страната по силата на "универсалната международна компетентност", вписана в индонезийското законодателство.

Индонезия, която е страната с най-многобройното мюсюлманско население в света, вече години наред дава убежище на бежанците рохинги. Хиляди от тях излагат живота си на опасност при пътувания по море, за да достигнат до Индонезия или Малайзия.