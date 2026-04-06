Подробно търсене

Неправителствени организации внесоха жалба по обвинения за геноцид срещу водача на военната хунта в Мианма

Николай Джамбазов
Главнокомандващият Въоръжените сили и президент на Мианма генерал Мин Аун Хлайн. Снимка: АП
Джакарта,  
06.04.2026 21:32
 (БТА)

Главната прокуратура на Индонезия заяви, че е получила жалба, внесена от представители на малцинството на рохингите и правозащитни организации по обвинения за геноцид срещу Мин Аун Хлайн, водача на военната хунта в Мианма, който беше избран за президент на страната, предаде Франс прес.

Армията на Мианма, която дойде на власт след държавен преврат през 2021 г., е обвинявана от десетилетия в нарушения на човешките права, особено на правата на етническите малцинства, сред които най-засегнати са тези на рохингите.

Жалбата е била внесена от жена рохинга, избягала от Мианма, както и от други лица, сред които от бившия индонезийски главен прокурор Марзуки Дарусман и представители на местната организация за защита на човешките права "Контра Ес" (KontraS), съобщи говорителят на индонезийската главна прокуратура Анаг Суприатна. 

"Лицата внесоха жалба по обвинения за престъпления срещу човечеството и геноцид срещу рохингите в Мианма, упражняван от правителството на военната хунта", заяви говорителят.

Индонезийските правосъдни власти имат правомощия да съдят за най-тежките престъпления, извършени извън територията на страната по силата на "универсалната международна компетентност", вписана в индонезийското законодателство.

Индонезия, която е страната с най-многобройното мюсюлманско население в света, вече години наред дава убежище на бежанците рохинги. Хиляди от тях излагат живота си на опасност при пътувания по море, за да достигнат до Индонезия или Малайзия.

/СХТ/

Свързани новини

30.03.2026 11:12

Ръководителят на военната хунта в Мианма се оттегли от поста главнокомандващ въоръжените сили, за да участва в президентските избори

Старши генерал Мин Аун Хлайн, ръководителят на военната хунта в Мианма, оглавил преврата през 2021 г., се оттегли от поста си главнокомандващ въоръжените сили на Мианма, за да участва в президентските избори. Държавният глава ще бъде избран на
26.01.2026 12:02

Подкрепяна от хунтата партия обяви победа на парламентарните избори в Мианма

Подкрепяната от хунтата партия в Мианма обяви днес победата си на парламентарните избори ден след последната фаза на вота, който беше определян като маневра за удължаване на контрола на военните над страната, предаде Франс прес.
16.01.2026 16:25

Мианма заяви пред Международния съд на ООН, че Гамбия не е доказала твърденията си за геноцид срещу рохингите

Мианма заяви пред най-висшия съд на ООН, че Гамбия не е доказала твърденията си, че правителството в Найпидо е извършило геноцид срещу мюсюлманското малцинство рохинга, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:40 на 06.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация