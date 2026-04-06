НАН: НПО призова нигерийското правителство да формализира традиционната африканска система за решаване на спорове

Международната неправителствена организация Хагски институт за иновации в правото (ХИИП) призовава правителството на Нигерия да формализира традиционната африканска система за решаване на спорове, за да подобри достъпа на гражданите до правосъдие, заяви пред нигерийската новинарска агенция НАН представителката на ХИИП доктор Иджома Нуафор.

Нуафор заяви, че според наличните данни едва 15% от нигерийците искат справедливост в съдилищата, докато 85% я търсят на други места.

Според нея съществуват три фактора за ниския дял хора, търсещи правата си в съда.

„Високата цена, ограниченият достъп и слабостта на системата. За засилване на достъпа до правосъдието ХИИП откри, че е необходимо формализиране на традиционната африканска система за решаване на спорове, позната като алтернативно решаване на спорове (АРС)“, заяви тя.

Обяснявайки концепцията на АРС, Нуафор заяви, че системата просто означава, че хората искат справедливост, но не винаги искат да преминават през официалната система.

„Ако страните вярват, че ще бъдат изслушани справедливо, а проблемът им ще бъде решен, то е необходимо решението да се документира и архивира“, заяви тя.

Представителката на ХИИП за Нигерия отбеляза като пропуск това, че традиционната африканска система за решаване на спорове не е интегрирана в официалната система.

„За справяне с пропуска ХИИП наскоро си сътрудничи с правителството на Етиопия и сега там си имат закон, който позволява на традиционните управници да решават поземлени въпроси, като това бива официално документирано и архивирано. Ако погледнете повечето ни села, то това липсва в тях. Традиционният управник може да реши поземления въпрос, но следващото поколение идва и започва спора от самото начало, защото решението не е в архивите и не е правно валидно. Ако решението е в архива и официално признато, то никой няма отново и отново да идва и да създава проблеми“, заяви тя.

Нуафор заяви, че съдилищата в Нигерия не могат да изпълнят потребността на населението от правосъдие и допълни, че предложената иновация в правосъдната система на страната не бива да се подценява.

„Понякога справедливостта трябва да е неформална и не винаги да се стига до съд“, заяви тя.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и НАН)