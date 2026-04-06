КАБАР: Киргизстан и Русия подписаха споразумение за модернизация на енергийната система

Министърът на енергетиката на Киргизстан Талайбек Ибраев и министърът на енергетиката на Русия Сергей Цивилев подписаха споразумение, което може да изведе енергийния сектор на страната на по-високо ниво, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Според министерството този документ е нещо повече от обикновено споразумение за доставка на оборудване, защото той открива широки възможности пред Киргизстан, включително въвеждане на съвременни технологии, активен обмен на опит и най-важното – създаване на съвместни предприятия. По този начин Киргизстан постепенно укрепва позицията си, преминавайки от страна потребител към страна производител.

Талайбек Ибраев подчерта значението на споразумението, като отбеляза, че то ще бъде ключова стъпка към модернизацията на енергийната система на страната, ще позволи внедряването на нови технологии и ще засили вътрешния производствен потенциал.

От своя страна Сергей Цивилев подчерта стратегическия характер на документа.

„Този меморандум поставя основата за дългосрочни договори за доставка на руско електрическо оборудване за Киргизстан“, заяви той. Той също така добави, че страните възнамеряват да развиват обмен на технологии и да насърчат местното производство, което ще бъде важна стъпка към съвместното развитие на енергийния сектор.

Производствените възможности на страните от Общността на независимите държави (ОНД), включително Беларус, бяха представени и на „Енергопром форум" в Казан. По време на събитието бе обсъдено създаването на единно технологично пространство, което да засили ролята на Киргизстан като важен участник в регионалното енергийно сътрудничество.

„В крайна сметка постигнатите договорености в Казан представляват не просто сътрудничество, а реални стъпки към технологична модернизация, индустриален растеж, създаване на работни места и по-силна икономика. Киргизстан уверено укрепва позициите си в енергийния сектор и вече полага основите за бъдещо развитие“, се казва в изявлението.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАБАР)