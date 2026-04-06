Подробно търсене

САБА: Дете беше убито от снайперист на хусите в град Таиз

Александър Евстатиев
Привърженици на хусите протестирт срещу войната на САЩ и Израел с Иран. Снимка: АП/Osamah Abdulrahman
Аден,  
06.04.2026 12:24
 (БТА)

Дете беше убито от снайперист, свързан с терористичните милиции хуси, подкрепяни от иранския режим, в квартал Ал Рауда в град Таиз, докато се е връщало от училище, предаде йеменската новинарска агенция САБА. 

Местни източници съобщиха, че снайперист на хусите е насочил директен изстрел към 14-годишното дете Ибрахим Джалал, който го е уцелил в сърцето, убивайки го на място. Случаят отразява поредицата от нападения срещу цивилни в жилищни райони.

Източниците потвърдиха, че това престъпление е част от поредица от нарушения, извършвани от милицията срещу цивилни в град Таиз, предимно срещу деца и жени, на фона на все по-честите атаки със снайпер в населени места.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА)

/ГИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:51 на 06.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация