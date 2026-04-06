ПАП: Посещението на Навроцки в Будапеща разделя поляците по партийна линия, показва социологическо проучване

Александър Евстатиев
Президентът на Полша Карол Навроцки. Снимка: ПАП
Варшава,  
06.04.2026 12:29
 (БТА)

Близо 45% от анкетираните в ново социологическо проучване са критични към срещата на полския президент Карол Навроцки с унгарския премиер Виктор Орбан, предаде полската новинарска агенция ПАП.

Навроцки и Орбан проведоха частна среща в двореца "Шандор" в Будапеща на 23 март, по-малко от месец преди парламентарните избори в Унгария, докато партията ФИДЕС, оглавявана от Орбан се стреми към преизбиране.

Полското правителство критикува времето на посещението на Навроцки, твърдейки, че то е послужило за подкрепа на проруския унгарски лидер, докато Полша е силно ангажирана с подкрепата на Украйна в противопоставянето ѝ срещу руската агресия.

Според анкета на "Юнайтед Сървейс" (United Surveys) за медийния канал "Виртуална Полска" (Wirtualna Polska), 44,7% от анкетираните имат негативно мнение за срещата, като 28,2% описват позицията си като "категорично негативна", а 16,5% като "по-скоро негативна".

От друга страна, 36,5% от анкетираните възприемат срещата Навроцки-Орбан положително, включително 21,4%, гледат на нея като на "категорично положителна", а 15,1% я определят като "по-скоро положителна". Други 18,9% от анкетираните нямат мнение по темата.

Данните подчертават рязко партийно разделение. Гласоподавателите на управляващата коалиция са най-критични, като 91% гледат неблагосклонно на срещата. Забележително е, че нула процента от тази група са дали оценка "категорично положителна", докато само 5% я гледат като "по-скоро положителна". 

Междувременно 83% от гласоподавателите на основната опозиция, социално-консервативната партия "Право и справедливост" (ПиС), с която е свързан Навроцки, гледат положително на срещата. Само 6% от поддръжниците на ПиС са оценили посещението като "категорично отрицателно", а 1% като "по-скоро отрицателно".

Проучването е проведено между 27 и 29 март върху извадка от 1000 души.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП) 

/ГИ/

26.03.2026 16:56

Ключови моменти от посещението на полския президент Карол Навроцки в Унгария и реакциите, които предизвика във Варшава

Посещението на полския президент Карол Навроцки в Унгария и срещата му с Виктор Орбан провокираха остри реакции в Полша. Навроцки пристигна на 23 март (понеделник) в Будапеща по случай Деня на полско-унгарската дружба, се казва в материал на полската национална телевизия. Този ден се отбелязва от години, като домакинството е на ротационен принцип.
26.03.2026 11:20

ПАП: Посещението на президента Навроцки в Унгария е вредно за външната политика на Варшава, смята полският външен министър

Неотдавнашното пътуване на президента на Полша Карол Навроцки до Будапеща и срещата му с унгарския премиер Виктор Орбан преди парламентарните избори навредиха на външнополитическите интереси на Варшава, заяви полският външен министър Радослав
24.03.2026 18:52

ПАП: Премиерът на Полша обвини президента на страната, че се грижи за руските интереси

Премиерът на Полша Доналд Туск обвини президента на страната Карол Навроцки, че се грижи за руските интереси, а не за полските, когато се е срещнал с унгарския премиер Виктор Орбан преди парламентарните избори на 12 април, които според него Москва иска Орбан да спечели, предаде полската новинарска агенция ПАП.
13.01.2026 12:05

Как Орбан спаси Жобро от полското правосъдие

Бившият министър на правосъдието на Полша Збигнев Жобро заяви, че унгарското правителство му е предоставило убежище. Прокуратурата на Полша разпореди през ноември задържането му, след като той беше обвинен в участие в престъпна група и злоупотреби.

