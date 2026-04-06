ПАП: Посещението на Навроцки в Будапеща разделя поляците по партийна линия, показва социологическо проучване

Близо 45% от анкетираните в ново социологическо проучване са критични към срещата на полския президент Карол Навроцки с унгарския премиер Виктор Орбан, предаде полската новинарска агенция ПАП.

Навроцки и Орбан проведоха частна среща в двореца "Шандор" в Будапеща на 23 март, по-малко от месец преди парламентарните избори в Унгария, докато партията ФИДЕС, оглавявана от Орбан се стреми към преизбиране.

Полското правителство критикува времето на посещението на Навроцки, твърдейки, че то е послужило за подкрепа на проруския унгарски лидер, докато Полша е силно ангажирана с подкрепата на Украйна в противопоставянето ѝ срещу руската агресия.

Според анкета на "Юнайтед Сървейс" (United Surveys) за медийния канал "Виртуална Полска" (Wirtualna Polska), 44,7% от анкетираните имат негативно мнение за срещата, като 28,2% описват позицията си като "категорично негативна", а 16,5% като "по-скоро негативна".

От друга страна, 36,5% от анкетираните възприемат срещата Навроцки-Орбан положително, включително 21,4%, гледат на нея като на "категорично положителна", а 15,1% я определят като "по-скоро положителна". Други 18,9% от анкетираните нямат мнение по темата.

Данните подчертават рязко партийно разделение. Гласоподавателите на управляващата коалиция са най-критични, като 91% гледат неблагосклонно на срещата. Забележително е, че нула процента от тази група са дали оценка "категорично положителна", докато само 5% я гледат като "по-скоро положителна".

Междувременно 83% от гласоподавателите на основната опозиция, социално-консервативната партия "Право и справедливост" (ПиС), с която е свързан Навроцки, гледат положително на срещата. Само 6% от поддръжниците на ПиС са оценили посещението като "категорично отрицателно", а 1% като "по-скоро отрицателно".

Проучването е проведено между 27 и 29 март върху извадка от 1000 души.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП)