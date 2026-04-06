Иран разглежда мирното предложение, но не е отворен към "временно примирие", заяви високопоставен представител пред Ройтерс

Валерия Динкова
Иран разглежда мирното предложение, но не е отворен към "временно примирие", заяви високопоставен представител пред Ройтерс
Иран разглежда мирното предложение, но не е отворен към "временно примирие", заяви високопоставен представител пред Ройтерс
Шиитски духовник развява флага на Иран по време на проправителствен митинг в Техеран, 5 април 2026 г. Снимка: AP Photo/Francisco Seco
Техеран,  
06.04.2026 12:27
 (БТА)
Иран няма да отвори Ормузкия проток в замяна на “временно примирие”, заяви днес високопоставен ирански представител пред Ройтерс, добавяйки, че Техеран смята, че Вашингтон не е готов за постоянно спиране на огъня. 

Той потвърди, че Иран е получил предложението на Пакистан за незабавно спиране на огъня и го разглежда, но подчерта, че Техеран не приема натиска да спази срока за вземане на решение. 

Междувременно при американско-израелски удари днес беше убит ръководителят на разузнаването на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), съобщи идеологическата армия на Иран, цитирана от Франс прес. 

“Ген. Маджид Кадеми - влиятелният и образован ръководител на разузнавателната организация на КГИР, беше мъченически убит при престъпна терористична атака, извършена от американско-ционисткия враг днес призори”, написа Революционната гвардия в канала си в приложението Телеграм. 

 

/ЛМ/

Свързани новини

06.04.2026 10:38

Ройтерс: Иран и САЩ са получили план за прекратяване на военните действия

Иран и САЩ са получили план за прекратяване на военните действия и отваряне на Ормузкия проток, който би могъл да влезе в сила още днес, предаде Ройтерс, като се позова на запознат с плана източник.
06.04.2026 09:51

Атаки срещу граждански обекти ще представляват военни престъпления, заяви Иран за заплахите на Тръмп

Иран заяви днес, че евентуални атаки срещу гражданската му инфраструктура, с каквито заплаши американският президент Доналад Тръмп, биха представлявали военни престъпления, предаде Франс прес. "Американският президент, в качеството си на най-важния представител на страната си, публично заплаши да извърши военни престъпления", заяви в социалната мрежа "Екс" иранският заместник външен министър Казем Гарибабади.
06.04.2026 09:20

Американски и британски издания коментират заплахата на Тръмп да унищожи цивилната инфраструктура на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши в изпълнена с ругатни публикация в социалните мрежи, че ще нанесе удари по още обекти от критичната инфраструктура на Иран, ако Ормузкия проток не бъде отворен до утре, пише британският в. „Телеграф“.
06.04.2026 08:20

Петролът поскъпва отново, след като Доналд Тръмп заяви, че ще атакува енергийни и инфраструктурни обекти в Иран, ако не бъде отворен Ормузкият проток

Цените на петрола се повишиха в началото на седмицата в ден, който за много пазари по света е неработен заради втория ден на Великден, на фона на продължаващите опасения за прекъсвания в доставките, предизвикани от конфликта между САЩ и Израел от

