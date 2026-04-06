ФНА: Фалшивите новини по време на енергийна криза са пряка заплаха за националната стабилност, заяви филипински депутат

Габриела Иванова
Снимка: ФНА
Манила ,  
06.04.2026 12:33
 (БТА)

Филипинският депутат Зия Адионг подкрепи предупреждението на филипинското президентство срещу фалшивите новини, като заяви, че умишленото разпространяване на дезинформация на фона на продължаващата енергийна криза представлява пряка заплаха за националната стабилност и трябва да бъде контрирано с бързи правни действия, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА). 

Зия Адионг, който оглавява парламентарната комисия по избирателни права и реформи, коментира изявлението на пресаташето на филипинския президент, че ще повдигне обвинения срещу лица, които създават и разпространяват невярна информация за енергийните доставки, цените и сигурността.

Предупреждението на президентството последва разпространено онлайн фалшиво съобщение за предполагаем "енергиен локдаун", което предизвика объркване в момент, когато правителството се опитва да се справи с глобалните сътресения в доставките и нарастващи цени на горивата, свързани с напрежението в Близкия изток.

Адионг подчерта, че дезинформацията в такъв критичен период е опасно явление, което може да предизвика паника и да подкопае усилията на държавата.

"Това не е просто подвеждаща информация, това е пряка атака срещу обществения ред и националната стабилност. Когато се разпространяват неверни твърдения за енергийните доставки или цените, се създава риск от паника, изкривяване на пазара и ерозия на общественото доверие - именно когато страната най-много се нуждае от яснота и единство", заяви той.

По думите му всички, които съзнателно използват кризата за политически или лични цели, трябва да понесат пълна отговорност по закон. "Трябва да има последствия. Онези, които умишлено подвеждат обществото по време на национална извънредна ситуация, не упражняват свободата на словото, a застрашават обществото", добави Адионг.

"Фалшивите наративи могат да осуетят мерките за реакция, да нарушат икономическата активност и да навредят на обикновените филипинци, които вече носят тежестта на растящите разходи", посочи той.

Депутатът също така призова гражданите да се доверяват само на проверена информация от държавни институции и надеждни източници. Той подчерта, че опазването на достоверната информация е споделена отговорност, особено в момент, когато властите засилват наблюдението и мерките срещу дезинформацията.

"Мислете, преди да споделяте. Проверявайте, преди да разпространявате. Цената на фалшивата информация днес е твърде висока, за да може държавата да я понесе", добави той.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ФНА)

/ВТ/

Свързани новини

02.04.2026 15:55

ФНА: Иран ще осигури безопасно преминаване през Ормузкия проток за кораби, плаващи под филипински флаг

Иран ще осигури "безопасно, безпрепятствено и бързо преминаване" през Ормузкия проток за кораби, плаващи под филипински флаг, както и енергийни доставки и всички филипински моряци, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА).
31.03.2026 11:50

ФНА: Филипините започват преговори с Иран за подсигуряване на петролни доставки през Ормузкия проток

Филипинското правителство ще започне дипломатически разговори с Иран, за да гарантира безопасното преминаване на доставките на гориво през Ормузкия проток, който е ключов транспортен маршрут, съобщи днес президентството на Филипините, цитирано от
27.03.2026 13:03

ФНА: Филипинските власти проучват замразяване на цените на горивата

Правителството на Филипините проучва предложеното замразяване на цените на петролните продукти на фона на притесненията от ефекта на конфликта в Близкия изток върху страната, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА). Говорейки пред журналисти
25.03.2026 11:10

ФНА: Президентът на Филипините вижда възможности за рестартиране на отношенията с Китай на фона на глобалните промени

Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши заяви, че рестартирането на отношенията с Китай може да стане неизбежно, в момент, когато глобалната геополитическа динамика продължава да се изменя, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА).
17.03.2026 15:32

ФНА: Филипините обмислят таван на цените на ориза на фона на петролния ценови шок

Министерството на земеделието на Филипините съобщи днес, че обмисля въвеждане на таван на цената за вносния ориз, тъй като международната обстановка повишава разходите за транспорт и земеделски материали, предаде Филипинската новинарска агенция

