В Новоросийск разгърнаха временен приютен център след падането на отломки от украински дрон върху жилищен блок

В Новоросийск, Краснодарски край, е разгърнат временен пункт за приютяване на жителите на многоетажна сграда, върху която паднаха отломки от украински дрон, съобщи кметът на града Андрей Кравченко, предаде ТАСС

Той също така каза, че в един от районите са регистрирани пожари.

По-рано Кравченко съобщи, че информацията за пострадалите се уточнява.

"В училище № 29 е разгърнат пункт за временно настаняване", се казва в съобщението.

Междувременно руската противовъздушна отбрана отблъсна четвъртата за денонощие атака на украинската армия срещу Севастопол, свалени са седем въздушни цели, съобщи губернаторът Михаил Развожаев, предаде ТАСС.

"В Севастопол силите за противовъздушна отбрана и нашият Черноморски флот отблъснаха вече четвъртата атака на украинската армия за тази неделя. Свалени са седем въздушни цели над морето и над различни райони на града. Според предварителна информация никой от хората не е пострадал", се казва в съобщението.

Според данни на спасителната служба на Севастопол в града са регистрирани локални щети.