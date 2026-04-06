В Новоросийск разгърнаха временен приютен център след падането на отломки от украински дрон върху жилищен блок

Пламен Йотински
Петролен танкер в пристанището на Новоросийск. Снимка: AP, Архив
Москва,  
06.04.2026 01:21
 (БТА)
В Новоросийск, Краснодарски край, е разгърнат временен пункт за приютяване на  жителите на многоетажна сграда, върху която паднаха отломки от украински дрон, съобщи кметът на града Андрей Кравченко, предаде ТАСС

Той също така каза, че в  един от районите са регистрирани пожари.    

По-рано Кравченко съобщи, че информацията за пострадалите се уточнява.

"В училище № 29 е разгърнат пункт за временно настаняване", се казва в съобщението.

Междувременно руската противовъздушна отбрана отблъсна четвъртата за денонощие атака на украинската армия  срещу Севастопол, свалени са седем въздушни цели, съобщи губернаторът Михаил Развожаев, предаде ТАСС.

"В Севастопол силите за противовъздушна отбрана и нашият Черноморски флот отблъснаха вече четвъртата атака на украинската армия за тази неделя. Свалени са седем въздушни цели над морето и над различни райони на града. Според предварителна информация никой от хората не е пострадал", се казва в съобщението.

Според данни на спасителната служба на Севастопол в града са регистрирани локални щети.

Поне 40 процента от капацитета за износ на петрол на Русия са временно спрени вследствие на украински атаки с дронове, повреди по инфраструктурата и конфискации на танкери. Това сочат изчисления на Ройтерс, базирани на пазарни данни. Според оценките
Танкер за суров петрол, собственост на базирана в Истанбул турска компания, e атакуван с морски и въздушен дрон на около 14 мили от Босфора рано тази сутрин, съобщават сайтовете „Тюркийе тудей" и „ХаберДенизде".

