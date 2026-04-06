Цистерна с бензин избухна в пламъци след катастрофа край бензиностанция в Тексас

Цистерна, превозваща бензин, избухна в пламъци в Тексас вчера, след като се сблъска с друго превозно средство и събори електропроводи, оставяйки шофьора на цистерната в критично състояние, съобщиха властите във Форт Уърт, предаде Асошиейтед прес.

Цистерната превозвала около 35 000 литра бензин, който започна да изтича, след като камионът излязъл от пътя близо до бензиностанция. Свалените електропроводи предизвикали пожар, съобщи говорителят на пожарната служба във Форт Уърт Крейг Троячек.

Шофьорът е хоспитализиран с изгаряния, но никой друг не е ранен, каза Троячек. Пожарните екипи прекараха часове в обработване на цистерната с вода и използваха пясък, за да се опитат да ограничат разлива на бензина.

Видеозаписите от пожара показват как предната част на камиона е обхваната от пламъци, докато нагоре се издигат стълбове дим.