Подробно търсене

Ройтерс: Опасната спасителна мисия на САЩ в Иран едва не се провалила

Пламен Йотински
Ройтерс: Опасната спасителна мисия на САЩ в Иран едва не се провалила
Ройтерс: Опасната спасителна мисия на САЩ в Иран едва не се провалила
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: AP/Alex Brandon
Вашингтон,  
06.04.2026 00:34
 (БТА)

Под прикритието на тъмнината американски командоси се промъкнали дълбоко в Иран, без да бъдат забелязани, изкачили хребет с височина 2133 метра и извели в безопасност блокирания втори член на екипажа на сваления самолет - офицер по оръжейните системи - като го преместили към тайна точка за среща преди изгрев слънце в неделя. Тогава всичко спря, посочва Ройтерс.

Два самолета MC-130, които бяха превозили част от около 100-те войници от силите за специални операции в труднодостъпна местност южно от Техеран, претърпяха механична повреда и не можеха да излетят, съобщи пред агенцията американски служител, който пожела да остане анонимен.

Така  елитните командоси рискували да останат блокирани зад вражеските линии.

Командирите им взели рисковано решение, като наредили допълнителни самолети да летят в Иран, за да изтеглят групата на части – решение, което остави елитните  командоси да чакат няколко напрегнати часа.

"Ако имаше момент, в който си казахме "Мамка му", това беше той", каза служителят, който приписа спасяването на ситуацията на бързото вземане на решения. На служителя, както и на другите, които разговаряха с Ройтерс за тази история, беше гарантирана анонимност, за да могат да говорят за операцията.

Залогът се оказал удачен. Спасителите  били изтеглени на етапи, а американските войски унищожиха повредените MC-130 и четири допълнителни хеликоптера в Иран, вместо да рискуват да оставят чувствително оборудване зад себе си.

Пентагонът не отговори веднага на искане за коментар, отбелязва Ройтерс.

Успешното изтегляне сложи край на един от най-опасните епизоди на петседмичния конфликт, предотвратявайки това, което можеше да бъде катастрофална загуба на американски животи, и облекчавайки надигащата се криза за президента Доналд Тръмп, докато той преценява дали да ескалира война, която вече е отнела живота на хиляди, коментира агенцията.

Спасеният американски специалист по оръжия беше вторият от двамата членове на екипажа на изтребител Ф-15E, за който Иран заяви в петък, че е бил поразен от неговата противовъздушна отбрана. Американският представител каза, че самолетът е летял над провинция Исфахан, когато е бил свален, а двамата пилоти са се катапултирали поотделно. Пилотът беше спасен, докато вторият пилот остана в Иран.

Американските екипажи са обучени в техники за оцеляване, избягване, съпротива и бягство (SERE), ако бъдат свалени зад вражеските линии, но малко от тях владеят персийски и се сблъскват с предизвикателството да останат незабелязани, докато търсят спасение.

Източник от САЩ, запознат с някои от оперативните подробности, заяви, че американският офицер, за когото Тръмп каза, че е имал званието полковник, си е изкълчил глезена и се е скрил в една цепнатина на върха на хълм. По-късно установил контакт с американските военни и потвърдил самоличността си – критична стъпка, за да се гарантира, че спасителните сили не попадат в капан.

Междувременно ЦРУ провело кампания за заблуда, надявайки се да обърка Техеран, като разпространи информация в Иран, че американските сили вече са локализирали изчезналия пилот и го преместват преди операцията да се състои.

Но американските военни предприели допълнителни мерки, като заглушили електронните устройства и бомбардирали ключови пътища около мястото, за да попречат на иранците да се приближат, заяви американският източник, запознат с планирането.

Източникът каза пред Ройтерс, че самолетите, които в крайна сметка били изпратени да изведат пилота и спасителните сили, били много по-малки турбовитлови самолети, способни да кацат на малки летища и относително леки.

По време на цялата операция Белият дом, Пентагонът и Централното командване на американските въоръжени сили мълчаха. Тръмп беше толкова относително тих, че местен репортер отиде да провери дали е в болницата "Уолтър Рийд", информира Ройтерс.

След като мисията приключи, Тръмп триумфира.

"През последните няколко часа американските въоръжени сили осъществиха една от най-смелите операции по търсене и спасяване в историята на САЩ", заяви президентът в изявление, добавяйки, че пилотът е ранен, но "ще се оправи".

Изглеждащ облекчен след успешното спасяване, Тръмп използва остри думи в неделя, за да заплаши Техеран ако не отвори отново Ормузкия проток за трафика на петрол, жизненоважен за световната икономика.

/ПЙ/

Свързани новини

06.04.2026 12:13

Иран атакува американски военни на кувейтския остров Бубиян, заяви говорител на иранските военни

Иран взе на прицел американски сили на кувейтския остров Бубиян, заяви говорителят на Централния щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“ Ебрахим Золфакари, цитиран от Ройтерс.
06.04.2026 11:03

Японското правителство подготвя среща на високо равнище с Иран, съобщи японската министър-председателка

Японското правителство подготвя среща на високо равнище с Иран, съобщи премиерката Санае Такаичи, на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток и наближаващия краен срок за отварянето на Ормузкия проток, поставен от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Киодо.
06.04.2026 10:38

Ройтерс: Иран и САЩ са получили план за прекратяване на военните действия

Иран и САЩ са получили план за прекратяване на военните действия и отваряне на Ормузкия проток, който би могъл да влезе в сила още днес, предаде Ройтерс, като се позова на запознат с плана източник.
06.04.2026 09:20

Американски и британски издания коментират заплахата на Тръмп да унищожи цивилната инфраструктура на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши в изпълнена с ругатни публикация в социалните мрежи, че ще нанесе удари по още обекти от критичната инфраструктура на Иран, ако Ормузкия проток не бъде отворен до утре, пише британският в. „Телеграф“.
06.04.2026 02:09

Тръмп използва религиозна реторика, за да възхвали спасяването в Иран на американски военен пилот

Президентът Доналд Тръмп и други американски официални лица определиха спасяването на американски пилот в Иран като "великденско чудо" в неделя, представяйки операцията в религиозни термини, които изобразиха войната като справедлива кауза и благословена от Бог.
05.04.2026 19:07

И вторият член на екипажа на сваления над Иран американски изтребител бе спасен; Тръмп каза, че "има добри шансове" за споразумение с Иран

И вторият член на екипажа на сваления над Иран американски изтребител Ф-15 бе спасен, обяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. Тръмп съобщи новината в публикация в социалната си мрежа Трут Соушъл. "Той е с наранявания, но ще
05.04.2026 11:43

Тръмп: Вторият член на екипажа на сваления над Иран американски самолет Ф-15 е жив и здрав

Вторият член на екипажа на американския изтребител Ф-15, свален над Иран, е „жив и здрав“, след като бе спасен от военните, съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикация в „Трут Соушъл“, предаде Ройтерс.
05.04.2026 09:57

Иран заяви, че няколко „вражески летящи обекта“ са унищожени по време на мисията за спасяване на американския пилот

Няколко „вражески летящи обекта“ са били унищожени по време на операцията на САЩ за спасяване на изчезналия американски пилот в Иран, заяви днес Корпусът на гвардейците на Ислямската революция, цитиран от иранската новинарска агенция Тасним.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:42 на 06.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация