Ройтерс: Опасната спасителна мисия на САЩ в Иран едва не се провалила

Под прикритието на тъмнината американски командоси се промъкнали дълбоко в Иран, без да бъдат забелязани, изкачили хребет с височина 2133 метра и извели в безопасност блокирания втори член на екипажа на сваления самолет - офицер по оръжейните системи - като го преместили към тайна точка за среща преди изгрев слънце в неделя. Тогава всичко спря, посочва Ройтерс.

Два самолета MC-130, които бяха превозили част от около 100-те войници от силите за специални операции в труднодостъпна местност южно от Техеран, претърпяха механична повреда и не можеха да излетят, съобщи пред агенцията американски служител, който пожела да остане анонимен.

Така елитните командоси рискували да останат блокирани зад вражеските линии.

Командирите им взели рисковано решение, като наредили допълнителни самолети да летят в Иран, за да изтеглят групата на части – решение, което остави елитните командоси да чакат няколко напрегнати часа.

"Ако имаше момент, в който си казахме "Мамка му", това беше той", каза служителят, който приписа спасяването на ситуацията на бързото вземане на решения. На служителя, както и на другите, които разговаряха с Ройтерс за тази история, беше гарантирана анонимност, за да могат да говорят за операцията.

Залогът се оказал удачен. Спасителите били изтеглени на етапи, а американските войски унищожиха повредените MC-130 и четири допълнителни хеликоптера в Иран, вместо да рискуват да оставят чувствително оборудване зад себе си.

Пентагонът не отговори веднага на искане за коментар, отбелязва Ройтерс.

Успешното изтегляне сложи край на един от най-опасните епизоди на петседмичния конфликт, предотвратявайки това, което можеше да бъде катастрофална загуба на американски животи, и облекчавайки надигащата се криза за президента Доналд Тръмп, докато той преценява дали да ескалира война, която вече е отнела живота на хиляди, коментира агенцията.

Спасеният американски специалист по оръжия беше вторият от двамата членове на екипажа на изтребител Ф-15E, за който Иран заяви в петък, че е бил поразен от неговата противовъздушна отбрана. Американският представител каза, че самолетът е летял над провинция Исфахан, когато е бил свален, а двамата пилоти са се катапултирали поотделно. Пилотът беше спасен, докато вторият пилот остана в Иран.

Американските екипажи са обучени в техники за оцеляване, избягване, съпротива и бягство (SERE), ако бъдат свалени зад вражеските линии, но малко от тях владеят персийски и се сблъскват с предизвикателството да останат незабелязани, докато търсят спасение.

Източник от САЩ, запознат с някои от оперативните подробности, заяви, че американският офицер, за когото Тръмп каза, че е имал званието полковник, си е изкълчил глезена и се е скрил в една цепнатина на върха на хълм. По-късно установил контакт с американските военни и потвърдил самоличността си – критична стъпка, за да се гарантира, че спасителните сили не попадат в капан.

Междувременно ЦРУ провело кампания за заблуда, надявайки се да обърка Техеран, като разпространи информация в Иран, че американските сили вече са локализирали изчезналия пилот и го преместват преди операцията да се състои.

Но американските военни предприели допълнителни мерки, като заглушили електронните устройства и бомбардирали ключови пътища около мястото, за да попречат на иранците да се приближат, заяви американският източник, запознат с планирането.

Източникът каза пред Ройтерс, че самолетите, които в крайна сметка били изпратени да изведат пилота и спасителните сили, били много по-малки турбовитлови самолети, способни да кацат на малки летища и относително леки.

По време на цялата операция Белият дом, Пентагонът и Централното командване на американските въоръжени сили мълчаха. Тръмп беше толкова относително тих, че местен репортер отиде да провери дали е в болницата "Уолтър Рийд", информира Ройтерс.

След като мисията приключи, Тръмп триумфира.

"През последните няколко часа американските въоръжени сили осъществиха една от най-смелите операции по търсене и спасяване в историята на САЩ", заяви президентът в изявление, добавяйки, че пилотът е ранен, но "ще се оправи".

Изглеждащ облекчен след успешното спасяване, Тръмп използва остри думи в неделя, за да заплаши Техеран ако не отвори отново Ормузкия проток за трафика на петрол, жизненоважен за световната икономика.