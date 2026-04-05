Архиепископът на Мюнхен критикува министъра на отбраната на САЩ

Пламен Йотински
Кардинал Райнхард Маркс в Мюнхенската катедрала. Снимка: Felix Hörhager/dpa via AP, Архив
Мюнхен,  
05.04.2026 23:42
 (БТА)

В своята проповед за Великден, архиепископът на Мюнхен Райнхард Маркс остро критикува злоупотребата с религията за оправдаване на насилието и войната, съобщи "Зюддойче Алгемайне Цайтунг".

Той нарече изявленията на шефа на Пентагона Пийт Хегсет, който се моли всеки куршум да уцели целта си, безсрамно "богохулство". Същата е оценката му и за изявлението на Кирил I, руския патриарх, който определи възхваляваната от Русия война срещу Украйна като "свещена война".

По време на великденското бдение в катедралата "Дева Мария" Маркс призова да се придържаме към надеждата за по-добър свят. Той призова хората да не се обезсърчават в ангажимента си към мир, солидарност и справедлива общност за всички хора. "Великден подчертава много ясно, че надеждата за по-добър свят не е наивна мечта, защото е реалистична надежда."

Архиепископът добави, че "Особено днес се нуждаем от "великденски хора, хора с надежда и ентусиазъм", каза Маркс. "Ако светът и нашите общества продължат да затъват в лични интереси, в егоизма на определени групи, в балони от омраза и конспиративни теории, тогава светът ще стане по-заплашителен и опасен."

За разлика от това, великденското послание не ни позволява "да даваме пространство само на онези гласове, които в крайна сметка засилват резигнацията и отчаянието, които дават приоритет на насилието и властта пред справедливостта и мира", предупреди кардиналът.

/ПЙ/

