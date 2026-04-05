Камбоджа посвети статуя на плъх, който помагал при разминирането на страната

Пламен Йотински
Камбоджа посвети статуя на плъх, който помагал при разминирането на страната
Камбоджа посвети статуя на плъх, който помагал при разминирането на страната
Противопехотна мина беше открита от плъх, обучен от хуманитарната организация "Апопо", в района на Сием Реап, Камбоджа, на 10 юни 2025 г. Снимка: AP/Anton L. Delgado, Архив
Пномпен,  
05.04.2026 23:24
 (БТА)

Известен плъх, който е помагал при разминиране и е награден със златен медал за героизма си, е почетен с първата в света статуя за дейността си, предаде Би Би Си.

Магава, който е доживял до осем години , е открил над 100 противопехотни мини и други взривни устройства в Камбоджа по време на петгодишната си кариера, започнала през 2016 г.

Статуя на гризача, изваяна от камък от художници, беше открита в Сием Реап, в петък, за Международния ден за осведоменост за мините.

Според Организацията на обединените нации противопехотните мини остават постоянен риск за Камбоджа и повече от милион души продължават да работят и живеят на земя, на която има мини и невзривени боеприпаси.

Магава е бил обучен от белгийската благотворителна организация "Aпопо", преди да бъде изпратен в Камбоджа, за да започне кариерата си по откриване на взривни устройства през 2016 г.

Използвайки острото си обоняние и обучението си за откриване на химическо съединение във взривни вещества, Магава предупреждавал хората, които по-късно безопасно обезвреждали и отстранявали мините.

По време на работата си Магава е разчистил над 141 000 квадратни метра земя и е можел да претърси игрище с размерите на тенис корт само за 20 минути.

Плъхът-герой почина през 2022 г.

/ПЙ/

