Камбоджа посвети статуя на плъх, който помагал при разминирането на страната

Известен плъх, който е помагал при разминиране и е награден със златен медал за героизма си, е почетен с първата в света статуя за дейността си, предаде Би Би Си.

Магава, който е доживял до осем години , е открил над 100 противопехотни мини и други взривни устройства в Камбоджа по време на петгодишната си кариера, започнала през 2016 г.

Статуя на гризача, изваяна от камък от художници, беше открита в Сием Реап, в петък, за Международния ден за осведоменост за мините.

Според Организацията на обединените нации противопехотните мини остават постоянен риск за Камбоджа и повече от милион души продължават да работят и живеят на земя, на която има мини и невзривени боеприпаси.

Магава е бил обучен от белгийската благотворителна организация "Aпопо", преди да бъде изпратен в Камбоджа, за да започне кариерата си по откриване на взривни устройства през 2016 г.

Използвайки острото си обоняние и обучението си за откриване на химическо съединение във взривни вещества, Магава предупреждавал хората, които по-късно безопасно обезвреждали и отстранявали мините.

По време на работата си Магава е разчистил над 141 000 квадратни метра земя и е можел да претърси игрище с размерите на тенис корт само за 20 минути.

Плъхът-герой почина през 2022 г.