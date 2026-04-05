Подробно търсене

Според въоръженото крило на "Хамас" призивите за разоръжаване на групировката са неприемливи

Пламен Йотински
Според въоръженото крило на "Хамас" призивите за разоръжаване на групировката са неприемливи
Според въоръженото крило на "Хамас" призивите за разоръжаване на групировката са неприемливи
Въоръжени палестинци от "Хамас" и "Ислямски джихад" в град Газа. Снимка: AP/Abdel Kareem Hana
Газа,  
05.04.2026 22:56
 (БТА)
Етикети

Въоръженото крило на "Хамас" днес  заяви, че обсъждането на разоръжаването на групировката, преди Израел да приложи изцяло първата фаза от постигнатото с посредничеството на САЩ примирие в Газа, представлява опит да се продължи това, което то нарича геноцид срещу палестинския народ, предаде Ройтерс.

В телевизионно изявление говорителят на въоръженото крило на "Хамас" Абу Убайда заяви, че повдигането на въпроса за оръжията "по груб начин" няма да бъде прието.

Въпросът за предаването на оръжията от "Хамас" е основна пречка в преговорите за прилагане на предложения от "съвета за мир" на американския президент Доналд Тръмп план  за Газа, целящ да укрепи примирието, което през октомври миналата година сложи край на две години мащабни сражения.

"Хамас" е съобщил на посредниците, че няма да обсъжда разоръжаване без гаранции, че Израел ще напусне напълно Газа, съобщиха три източника пред Ройтерс миналата седмица.

"Това, което врагът се опитва да наложи днес срещу палестинската съпротива чрез посредници е изключително опасно“, заяви Убайда.

Той каза, че исканията за разоръжаване не са "нищо друго освен явен опит да продължи геноцидът срещу нашия народ, нещо, което няма да приемем при никакви обстоятелства".

Не стана ясно веднага дали коментарите представляват официално отхвърляне на подкрепяния от САЩ план за разоръжаване, а политическите представители на "Хамас" не отговориха веднага на исканията за коментар, посочва Ройтерс.

Абу Убайда призова посредниците да окажат натиск върху Израел да изпълни ангажиментите си по първата фаза на плана на Тръмп, преди да може да се проведе каквато и да е дискусия за втората фаза.

"Врагът е този, който подкопава споразумението", каза той.

/ПЙ/

Свързани новини

25.03.2026 02:42

Николай Младенов призова Съвета за сигурност на ООН да окаже натиск за разоръжаването на "Хамас"

Върховният представител на създадения от президента на САЩ "Съвет за мир" в ивицата Газа Николай Младенов призова страните членки на Съвета за сигурност да окажат натиск на "Хамас", за да приеме да се разоръжи, показва пост в личния му профил във
23.03.2026 10:37

Директорът на турското разузнаване обсъди с представители на „Хамас“ атаките на Израел в региона и ситуацията в Газа

Директорът на турското разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън и представители на ислямистката групировка „Хамас“ обсъдиха ситуацията в Газа и направиха подробен анализ на втория етап от плана за прекратяване на огъня. По време на среща в Истанбул
19.02.2026 20:53

Тръмп заяви на първото заседание на Съвета за мир, че досега са дарени 7 млрд. долара за облекчаване на ситуацията в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по време на днешното първо заседание на своя Съвет за мир, че страните участнички в него са "дарили 7 млрд. долара за фонда за възстановяване на ивицата Газа, който има за цел да възстанови палестинския анклав, след като "Хамас" се разоръжи, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:42 на 06.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация