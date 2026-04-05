Според въоръженото крило на "Хамас" призивите за разоръжаване на групировката са неприемливи

Въоръженото крило на "Хамас" днес заяви, че обсъждането на разоръжаването на групировката, преди Израел да приложи изцяло първата фаза от постигнатото с посредничеството на САЩ примирие в Газа, представлява опит да се продължи това, което то нарича геноцид срещу палестинския народ, предаде Ройтерс.

В телевизионно изявление говорителят на въоръженото крило на "Хамас" Абу Убайда заяви, че повдигането на въпроса за оръжията "по груб начин" няма да бъде прието.

Въпросът за предаването на оръжията от "Хамас" е основна пречка в преговорите за прилагане на предложения от "съвета за мир" на американския президент Доналд Тръмп план за Газа, целящ да укрепи примирието, което през октомври миналата година сложи край на две години мащабни сражения.

"Хамас" е съобщил на посредниците, че няма да обсъжда разоръжаване без гаранции, че Израел ще напусне напълно Газа, съобщиха три източника пред Ройтерс миналата седмица.

"Това, което врагът се опитва да наложи днес срещу палестинската съпротива чрез посредници е изключително опасно“, заяви Убайда.

Той каза, че исканията за разоръжаване не са "нищо друго освен явен опит да продължи геноцидът срещу нашия народ, нещо, което няма да приемем при никакви обстоятелства".

Не стана ясно веднага дали коментарите представляват официално отхвърляне на подкрепяния от САЩ план за разоръжаване, а политическите представители на "Хамас" не отговориха веднага на исканията за коментар, посочва Ройтерс.

Абу Убайда призова посредниците да окажат натиск върху Израел да изпълни ангажиментите си по първата фаза на плана на Тръмп, преди да може да се проведе каквато и да е дискусия за втората фаза.

"Врагът е този, който подкопава споразумението", каза той.