Съобщенията за ударен кораб на британския флот в Средиземно море са неверни

Пламен Йотински
Съобщенията за ударен кораб на британския флот в Средиземно море са неверни
Съобщенията за ударен кораб на британския флот в Средиземно море са неверни
Британският разрушител "Драгън". Снимка: Andrew Matthews/PA via AP
Лондон,  
05.04.2026 22:39
 (БТА)

Съобщенията, че британски военен кораб в Средиземно море е бил ударен от ракети на "Хизбула", не отговарят на истината, заявиха източници от британското министерство на отбраната, съобщиха Пи Ей медия/ДПА.

Днес следобед в социалните мрежи беше разпространен слух, че кораб на Кралските военноморски сили е претърпял щети, след като е бил ударен от ливанската военизирана групировка, като се твърди, че те са го сбъркали с израелски кораб.

Но източник от министерството на отбраната заяви по-късно днес, че твърденията не са верни.

Разрушителят "Драгън" на Кралския флот беше изпратен в източното  Средиземноморие, за да защити британските въздушни бази в Кипър.

Той е сред британските военни активи в региона, които защитават базите на Обединеното кралство и съюзническите държави от ирански дронове и други оръжия.

Според министерството на отбраната артилеристите от британския полк на Кралските въздушни сили продължават да свалят ирански дронове, докато защитават британските въздушни бази.

Междувременно британски изтребители "Тайфун" и Ф-35, подкрепяни от хеликоптери на Кралския флот, продължават да изпълняват отбранителни мисии в източното Средиземноморие, Йордания, Бахрейн и Обединените арабски емирства.

/ПЙ/

