Съобщенията за ударен кораб на британския флот в Средиземно море са неверни
Съобщенията, че британски военен кораб в Средиземно море е бил ударен от ракети на "Хизбула", не отговарят на истината, заявиха източници от британското министерство на отбраната, съобщиха Пи Ей медия/ДПА.
Днес следобед в социалните мрежи беше разпространен слух, че кораб на Кралските военноморски сили е претърпял щети, след като е бил ударен от ливанската военизирана групировка, като се твърди, че те са го сбъркали с израелски кораб.
Но източник от министерството на отбраната заяви по-късно днес, че твърденията не са верни.
Разрушителят "Драгън" на Кралския флот беше изпратен в източното Средиземноморие, за да защити британските въздушни бази в Кипър.
Той е сред британските военни активи в региона, които защитават базите на Обединеното кралство и съюзническите държави от ирански дронове и други оръжия.
Според министерството на отбраната артилеристите от британския полк на Кралските въздушни сили продължават да свалят ирански дронове, докато защитават британските въздушни бази.
Междувременно британски изтребители "Тайфун" и Ф-35, подкрепяни от хеликоптери на Кралския флот, продължават да изпълняват отбранителни мисии в източното Средиземноморие, Йордания, Бахрейн и Обединените арабски емирства.
/ПЙ/
