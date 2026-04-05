Нигерийската армия спаси 31 заложници след нападение срещу църква

Нигерийската армия съобщи, че е спасила 31 цивилни, взети за заложници при нападение срещу църква в северозападния щат Кадуна. Петима души са открити мъртви на мястото, предаде Ройтерс.

Военните поясниха, че атаката е извършена по време на църковна служба за Великден в селището Арико, административен район Качия. Войници преследват нападателите, допълниха въоръжените сили.

Председателят на филиала на Асоциацията на християните в Нигерия за щата Кадуна Калеб Мааджи каза, че днес в Арико са нападнати две църкви.

"Проверката все още не е приключила", посочи той пред Ройтерс.

Северозападна Нигерия от години е арена на насилие, включително на масови отвличания с цел откуп и нападения срещу села. В района действат въоръжени групи, чиито скривалища се намират в огромни гористи местности.