Седем украински деца бяха върнати у дома в петък и посетиха Центъра за защита на правата на детето, съобщи омбудсманът по правата на човека

Седем украински деца бяха успешно върнати у дома на 3 април и посетиха Центъра за защита на правата на детето, съобщи във „Фейсбук“ украинският омбудсман по правата на човека Дмитро Лубинец, предаде Укринформ.

Децата са на възраст 13-17 години и са върнати от временно окупираните територии от Русия в рамките на инициативата на президента на Украйна Володимир Зеленски - „Да си върнем децата“ - с помощта на екипа на Службата на омбудсмана. В този център децата могат да получат правна помощ, материално и техническо подпомагане, както и цялостни социални и психологически грижи.

„Зад всяка такава история стои не само фактът на завръщането, но и едно много трудно пътуване. Децата преживяват неща, които е трудно да се опишат с думи: объркване, тревога, а понякога и недоверие към света. Но наред с това постепенно се появява и нещо друго – облекчение, първите признаци на спокойствие и надежда. За да помогнем за възстановяването им, ние работим в Центъра за защита на правата на детето. Той улеснява реинтеграцията на децата и техните семейства, което включва правна помощ, материална и техническа подкрепа, както и цялостна социална и психологическа грижа. Става въпрос за възстановяване на правата – стъпка по стъпка“, подчерта Лубинец.

Той добави, че партньорите, които официално сътрудничат в процеса, също помагат за връщането на децата. Сред тях е и благотворителната организация „Международна благотворителна фондация „Алианс на ветераните“.

В същото време омбдудсманът подчерта, че напоследък различни организации, включително международни, публично заявяват, че участват във връщането на децата, без да имат необходимите правомощия и призова украинците да се доверяват само на държавните институции, пряко ангажирани с връщането на децата.