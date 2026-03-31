Вашингтон заяви, че проирански боец е арестуван във връзка с отвличането на американска журналистка в Багдад

Божидар Захариев
Емблемата на американския Държавен департамент - снимка: Mandel Ngan чрез AP
Вашингтон,  
31.03.2026 23:49
 (БТА)

Боец, свързан с проиранска групировка, бе арестуван от иракските власти по подозрение, че е замесен в отвличането на американска журналистка в иракската столица Багдад, заяви днес представител на американската дипломация, цитиран от Франс прес.

"Лице, свързано с милицията "Катаиб Хизбула", която е съюзник на Иран, и което е заподозряно, че е замесено в отвличането, бе арестувано от иракските власти", написа в социалната мрежа "Екс" високопоставеният представител на Държавния департамент Дилан Джонсън.

По-рано иракското министерство на вътрешните работи заяви, че днес в Ирак от "неизвестни лица" е била отвлечена чуждестранна журналистка.

/БЗ/

