Вашингтон заяви, че проирански боец е арестуван във връзка с отвличането на американска журналистка в Багдад

Боец, свързан с проиранска групировка, бе арестуван от иракските власти по подозрение, че е замесен в отвличането на американска журналистка в иракската столица Багдад, заяви днес представител на американската дипломация, цитиран от Франс прес.

"Лице, свързано с милицията "Катаиб Хизбула", която е съюзник на Иран, и което е заподозряно, че е замесено в отвличането, бе арестувано от иракските власти", написа в социалната мрежа "Екс" високопоставеният представител на Държавния департамент Дилан Джонсън.

По-рано иракското министерство на вътрешните работи заяви, че днес в Ирак от "неизвестни лица" е била отвлечена чуждестранна журналистка.