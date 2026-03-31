Иракското вътрешно министерство заяви, че неизвестни лица са отвлекли чуждестранна журналистка в Багдад

Иракското вътрешно министерство заяви тази вечер, че неизвестни лица са отвлекли чуждестранна журналистка в Багдад, предаде ДПА.

Министерството отбелязва, че "силите за сигурност незабавно са започнали операции за преследване на извършителите, основавайки се на точна разузнавателна информация, интензивни действия на терен и проследяване на движенията на похитителите".

Операциите по проследяване и преследване са довели до обкръжаване на превозно средство, принадлежащо на похитителите, което се е преобърнало, докато те са се опитвали да избягат. Силите за сигурност са "успели да арестуват един заподозрян и да конфискуват едно от превозните средства, използвани при престъплението".

Продължават усилията за издирване на останалите заподозрени и освобождаването на отвлечената журналистка, както и за предприемане на необходимите правни мерки срещу всички замесени.

Министерството също така заяви, че разследването все още продължава, за да се установят напълно обстоятелствата около инцидента, като подчерта, че няма да допусне никакви опити за подкопаване на сигурността или нападения срещу чужди граждани.

Силите за сигурност ще останат бдителни и решителни в преследването на нарушителите на закона и в изправянето им пред съда, заяви още ведомството.

Според иракските медии отвлечената журналистка е американска гражданка, работеща на свободна практика за италианска новинарска агенция и няколко онлайн издания. Според информацията тя е била отвлечена в близост до хотел "Палестина" в центъра на Багдад.