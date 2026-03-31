СТО: Индия се противопостави на инвестиционно споразумение, инициирано от Китай

Индия заяви, че категорично се противопоставя на включването в рамките на Световната здравна организация (СТО) на спорното Споразумение за улесняване на инвестициите за развитие, инициирано от Китай, предаде индийската новинарска агенция ПТИ.

Включването на споразумението рискува да подкопае функционалните устои на СТО и нейните основни принципи, заяви индийският министър на търговията и промишлеността Пиюш Гоял в публикация в социалните мрежи.

Изявлението бе направено от Индия на текущата 14-та министерска конференция на Световната търговска организация (СТО) в Яунде, Камерун.

