СТО: Индия се противопостави на инвестиционно споразумение, инициирано от Китай

Александър Евстатиев
Момиче от Индия позира за снимка със знамето на родината си на индийско-китайската граница на височина от 4700 метра над морското равнище в Бумал, щата Аруначал Прадеш, 21 октомври 2012 г. (AP Photo/Anupam Nath, File)
Делхи ,  
31.03.2026 16:14
 (БТА)

Индия заяви, че категорично се противопоставя на включването в рамките на Световната здравна организация (СТО) на спорното Споразумение за улесняване на инвестициите за развитие, инициирано от Китай, предаде индийската новинарска агенция ПТИ. 

Включването на споразумението рискува да подкопае функционалните устои на СТО и нейните основни принципи, заяви индийският министър на търговията и промишлеността Пиюш Гоял в публикация в социалните мрежи. 

Изявлението бе направено от Индия на текущата 14-та министерска конференция на Световната търговска организация (СТО) в Яунде, Камерун.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПТИ)

/ВС/

Свързани новини

31.03.2026 10:08

Китай трябва да балансира между ускоряващата се инфлация и нарастващите рискове за растежа, предупреди съветник на централната банка

Китай трябва да балансира между ускоряващата се инфлация и нарастващите рискове за растежа, предупреди Хуан Ипин, член на комитета по парична политика към Китайската народна банка (PBOC), цитиран от Ройтерс.  Докато потребителската инфлация остава

