Пожар избухна в голям руски нефтохимически завод заради повреда в оборудването, заяви компанията собственик

Деяна Христова
Илюстративна снимка: БТА
Москва ,  
31.03.2026 16:11
 (БТА)

Огромен пожар, който е избухнал днес в нефтохимически завод в руската република Татарстан, е предизвикан от повреда в оборудването, а усилията за овладяване на пламъците са в ход, заяви говорител на компанията, цитиран от Ройтерс.

Ранените работници от пожара в големия нефтохимически комплекс в Нижнекамск, който е собственост на руската компания “Сибур“, произвеждаща синтетични материали и пластмаси, са получили необходимите медицински грижи.

“Медицинските служби работят на място, а пострадалите получават необходимата помощ“, заяви говорителят, като добави, че броят на пострадалите при инцидента все още се уточнява.

Руският авиационен регулатор наложи временни ограничения на летището в Нижнекамск, намиращо се на приблизително 1000 километра от Москва.

Непроверени изображения в социалните мрежи показват голям облак дим, издигащ се в небето над комплекса, след непотвърдени медийни съобщения за голяма експлозия.

/ГГ/

Свързани новини

29.03.2026 11:35

Мъж загина, а 6-годишно дете е ранено при руски атаки с дронове в украинската Сумска област; Киев атакува пристанището Уст Луга в Русия

В украинската Сумска област 75-годишен жител на Зноб Новгородски загина при руска атака с дрон, съобщи в „Телеграм“ Олег Григоров, началник на Сумската областна военна администрация, цитиран от Укринформ.
28.03.2026 18:19

Генералният щаб на Украйна съобщи, че украинска ракета е поразила голяма руска петролна рафинерия в Ярославска област

Генералният щаб на Украйна съобщи, че украинска ракета е поразила голяма руска петролна рафинерия в Ярославска област, която влиза в състава на Централния федерален окръг на Русия, предаде Ройтерс.  
28.03.2026 03:09

Четирима души са пострадали в резултат на масираната атака с дронове срещу Одеса, съобщи началникът на градската военна администрация

По предварителни данни четирима души са пострадали в резултат на масирана атака срещу Одеса, съобщи началникът на градската военна администрация Сергий Лисак в канала си в Телеграм.
26.03.2026 15:39

Ройтерс: Петролната рафинерия в руския град Кириши - една от най-големите в страната, е преустановила работа след украински удари с дронове

Петролната рафинерия в руския град Кириши, Ленинградска област, която е една от най-големите в страната, преустанови работа, след като бе поразена при украинска атака с дронове, предаде Ройтерс, като се позова на двама неназовани представители от петролния сектор.
25.03.2026 18:01

Укринформ: Русия е атакувала болница в Харковска област, ранявайки трима души

Руската армия е поразила болница в село Шевченково в Купянски район на Харковска област, като Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщи във Фейсбук, че по предварителни данни трима души са ранени, предаде Укринформ.  Сградата на
25.03.2026 16:42

Украйна предприе най-масираните си досега атаки срещу Русия след вчерашните смъртоносни руски удари

Украйна изстреля през изминалата нощ стотици дронове срещу цели в Русия, съобщи днес руското министерство на отбраната, а атаката бе определена като най-масираната досега от началото на войната, предаде ДПА. Общо 398 дрона с голям обсег на действие

