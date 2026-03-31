Пожар избухна в голям руски нефтохимически завод заради повреда в оборудването, заяви компанията собственик

Огромен пожар, който е избухнал днес в нефтохимически завод в руската република Татарстан, е предизвикан от повреда в оборудването, а усилията за овладяване на пламъците са в ход, заяви говорител на компанията, цитиран от Ройтерс.

Ранените работници от пожара в големия нефтохимически комплекс в Нижнекамск, който е собственост на руската компания “Сибур“, произвеждаща синтетични материали и пластмаси, са получили необходимите медицински грижи.

“Медицинските служби работят на място, а пострадалите получават необходимата помощ“, заяви говорителят, като добави, че броят на пострадалите при инцидента все още се уточнява.

Руският авиационен регулатор наложи временни ограничения на летището в Нижнекамск, намиращо се на приблизително 1000 километра от Москва.

Непроверени изображения в социалните мрежи показват голям облак дим, издигащ се в небето над комплекса, след непотвърдени медийни съобщения за голяма експлозия.